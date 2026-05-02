El Kentucky Derby se correrá solo con 19 ejemplares

El Puma ha sido retirado del Derby de Kentucky, por lo que la 152ª edición de la carrera se disputará el sábado con 19 caballos en lugar del máximo de 20.

Los responsables de Churchill Downs anunciaron que The Puma no participaría debido a una inflamación en la pierna causada por una infección cutánea. Su baja se produjo menos de 12 horas antes de la hora prevista para la carrera, las 18:57 (hora del este), justo después de que se hubiera excedido el plazo para que Corona de Oro entrara en la competición desde la lista de suplentes.

El caballo entrenado por Gustavo Delgado Sr. y su hijo Gustavo Delgado Jr. comenzó con una cuota de 10 a 1 y para el viernes las apuestas habían bajado a 8 a 1.

“Es increíblemente decepcionante, pero la hinchazón debería bajar en uno o dos días”, dijo Delgado Jr. “Simplemente es un mal momento”.

El dúo de padre e hijo, entrenadores de caballos, buscaba ganar su segundo Derby tras haberlo logrado con Mage en 2023. Otro dúo de padre e hijo , Bill y Riley Mott, es el primero en tener cada uno un caballo en la carrera desde 1964.

Puma es el cuarto jugador descartado esta semana, con uno en cada uno de los últimos cuatro días. Silent Tactic fue descartado el miércoles, Fulleffort el jueves y Right to Party el viernes, mientras que Great White, Ocelli y Robusta entraron en la competición.

Renegade sigue siendo el favorito tras haber sido el primero en las apuestas matutinas hace una semana. El potro entrenado por Todd Pletcher sería el primero en ganar el Derby saliendo desde la posición interior número 1 en cuatro décadas.