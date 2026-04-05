Junior Caminero se estrena con jonrón para los Rays

Richie Palacios conectó un jonrón de dos carreras en una décima entrada de tres carreras, y los Tampa Bay Rays vencieron a los Minnesota Twins 4-1 el domingo.

Junior Caminero también conectó un jonrón para Tampa Bay, que concluyó una gira inaugural de temporada de nueve partidos en once días con la victoria número 900 en la carrera del mánager Kevin Cash.

Al inicio de la entrada extra, Palacios conectó su primer jonrón de la temporada al jardín derecho en el segundo lanzamiento que vio de Justin Topa (0-1). Una base por bolas con las bases llenas otorgada a Caminero permitió anotar otra carrera.

Bryan Baker (1-0) ponchó a dos de los tres bateadores a los que se enfrentó en la novena entrada para llevarse la victoria. Kevin Kelly consiguió su segundo salvamento con una décima entrada sin permitir carreras.

Matt Wallner conectó un jonrón para los Twins, que solo consiguieron tres hits por segundo partido consecutivo y tienen un promedio de bateo de .192 como equipo.

El jonrón de Caminero en la cuarta entrada contra Simeon Woods Richardson se produjo con un lanzamiento que estaba a 1,14 pies del suelo, el tercer jonrón más bajo al que un bateador de los Rays ha conectado desde que Statcast comenzó en 2015, solo por detrás de Corey Dickerson (0,82 pies el 1 de octubre de 2016) y Brad Miller (1,08 pies el 11 de junio de 2016).

Woods Richardson permitió una carrera limpia y cinco hits, y ponchó a cuatro en 6 2/3 entradas para Minnesota.

Nick Martinez lanzó seis entradas permitiendo solo un hit —el jonrón de Wallner en la segunda entrada— y ponchó a cuatro bateadores para Tampa Bay. Es el primer lanzador de los Rays desde Jake Faria en 2017 en lograr una apertura de calidad en cada una de sus dos primeras salidas con el equipo.

Byron Buxton no conectó ningún hit en cuatro turnos al bate, y el bateador designado de Minnesota extendió su mala racha a 0 de 19. Buxton fue golpeado en el antebrazo derecho por un lanzamiento el viernes y no jugó el sábado.