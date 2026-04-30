Diabetes tipo 2 avanza en jóvenes y se vuelve “endémica” en Latinoamérica, advierte experto

La diabetes tipo 2 está afectando a pacientes cada vez más jóvenes en Latinoamérica y ya puede considerarse “endémica” en la región, advirtió el endocrinólogo mexicano Jaime Davidson, durante su participación en el Curso Intensivo Davidson Mestman que se celebra por primera vez en el país.

El curso, que durante más de dos décadas se ha desarrollado en Miami, es dirigido por el propio Davidson y marca un hito en la educación médica continua en el país, consolidando a la República Dominicana como un espacio de intercambio académico en endocrinología y salud cardiometabólica.

Además, este curso tendrá una duración de dos días, reuniendo a expertos nacionales e internacionales en el Hotel Sheraton Santo Domingo.

“En Latinoamérica es un lugar donde la diabetes tipo 2 es endémica yo diría. Porque el porcentaje de pacientes y la edad donde empieza… tipo dos es muy joven”, expresó el endocrinólogo Davidson.

Jaime Davidson, durante su intervención en el Curso Intensivo Davidson que se estará llevando a cabo durante dos días en el Hotel Sheraton.LD.

Davidson también se refirió a las limitaciones que enfrentan los médicos para brindar una atención adecuada. “El reto es que no es fácil ver a un paciente con diabetes en 20 minutos y la primera visita a un médico en 40 minutos no es suficiente para cubrir todo”, señaló.

También se refirió al rezago en el acceso a tratamientos innovadores. Explicó que en la región, los medicamentos solo están disponibles en Europa, Estados Unidos y Canadá y tardan más en llegar a latinoamerica, lo que limita las opciones terapéuticas para los pacientes.

Pese a estos desafíos, el especialista destacó que actualmente existen herramientas suficientes para lograr un buen control de la enfermedad. “Lo bueno para el paciente con diabetes hoy en día es que tenemos casi todo para tener un buen control de la presión arterial, del peso y la glucosa”, afirmó.

La jornada está dirigida a endocrinólogos, diabetólogos, médicos de atención primaria, médicos familiares, cardiólogos e internistas, con el objetivo de fortalecer la actualización profesional y la calidad de la atención en salud.

En el acto inaugural participan autoridades del sector salud, incluido el ministro Víctor Atallah, junto a representantes de sociedades médicas especializadas y del Colegio Médico Dominicano.

“El evento representa un hito para la medicina dominicana y reafirma nuestro compromiso con la educación médica continua y la difusión de conocimientos científicos de vanguardia”, expresó el presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición (SODENN), Willians De Jesús Salvador.