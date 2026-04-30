Es bueno insistir en el equipo de los Mets de Nueva York pues, siendo el número 1 en la nómina de MLB este año, siguen “pasando vergüenza” y lo hacen a la vista de todos. El pasado fin de semana fueron barridos por Colorado Rockies, en Citi Field, perdiendo sus tres juegos. Y ahora perdieron la serie de 3 ante los Nacionales de Washington, otro club pautado para no ir a postemporada.

Luego de la derrota de 4-5 de este jueves, ahora han perdido 17 de sus últimos 20 juegos, su récord general se coloca en 10-21, y en los números están ocupando los últimos lugares en casi todos los renglones.

Juan Soto contribuye, pero el equipo ha perdido 5 de los últimos 6. El dominicano disparó jonrones martes y miércoles, y este jueves le “robaron” otro potencial con un tremendo fildeo de James Wood, un tipo de 6.6 que llegó a los Nacionales en el cambio con San Diego hace 4 años. En el 8vo. abrió con doble y ahí mismo lo dejaron. La diferencia era una carrera.

Soto tiene números decentes, promedio en .345 con 3 jonrones y 8 empujadas, un OBP de .441 y OPS de 1,020. Si no vuelven los problemas de salud en su bateo, será cuestión de tiempo para que siga mejorando.

Y lean esto: los dos pitchers ex yanquis firmados por los Mets para mejorar su relevo tienen efectividad muy mala, Luke Weaver en 6.00, Devin Williams en 8.00.

¿Todavía Carlos Mendoza es manager de los Mets? Me dicen que sí, pues ahora el dueño del club, Steve Cohen, parece que no tiene un asesor que le recomiende un cambio, muy necesario para provocar una reacción del club y revivir a sus fans. ¿Por qué hacerlo ahora? Porque están a tiempo, y ese equipo no puede darse el lujo de seguir hacia abajo tanto tiempo. Si no lo hacen ahora, lo harán más adelante.

DE WASHINGTON: El manager de los Nacionales es uno de los seis debutantes de este año, se llama Blake Butera, y es el más joven de MLB con solo 33 años.

En los Nacionales están varios chicos dominicanos en el infield: José Tena, Nasim Núñez y Luis García Jr., nacido en Nueva York, hijo de dominicanos. El récord del equipo está en 15-17 para el tercer lugar de la división Este, por encima de Filadelfia y los Mets, aunque usted no lo crea. En ese grupo hay algunas cosas al revés.

Las estrellas del club son dos jóvenes adquiridos cuando Soto pasó a los Padres de San Diego en fecha 2 de agosto de 2022. James Wood tiene solo 23 años, y este año suma 10 jonrones y 24 empujadas, de lo mejor de la liga. El otro es C. Abrams, juega el short y tiene 25 años de edad. Sus números de ahora con .286-7-23.

Parece que en los tiempos del cambio, San Diego cedió parte de lo mejor de su futuro.

Núñez, de otro lado, es líder de robo de bases de Grandes Ligas con 14, con solamente 2 outs, seguido por José Caballero y José Ramírez, con 12. Nasim debe mejorar su promedio, que está en .202.

LOS PONCHETES: ¿Cómo van los señores que más se ponchan en Grandes Ligas este año? Precisamente James Wood es el líder de todos con un total de 50 en solo 122 turnos, y porcentaje de 41%. Los expertos dicen que poncharse mucho no tiene gran relevancia, si compensa con carreras producidas, como es su caso: da jonrones y remolca.

Oneil Cruz, el jardinero central de los Piratas, tiene un 38% en su cuenta con 48 ponches en 125 turnos, solo 11 bases por bolas. Tiene 9 jonrones, su OBP es .321 y OPS en .833. Este jueves, los Piratas perdieron ante San Luis 5-10, su 5ta. derrota seguida. Le dieron unos palos a Paul Skenes, incluyendo par de jonrones en el primer inning. Su efectividad está en 3.18.

Elly de la Cruz batea para .282 con 10 jonrones y 24 empujadas, ha recibido 14 bases por bolas y 40 ponches para un 32%. Tiene OBP de .355 y de OPS .920.

Cincinnati sigue su buen camino y presenta tremendo récord de 20-11, una gran sorpresa hasta el momento.

EL CRONISTA DOBLE: Recomiendo ver la entrevista realizada aquí a José Luis Mendoza, comentarista deportivo y también político, uno de los pocos del país en abarcar ambos renglones. (También cito a Carlos Nina Gómez, experto en boxeo y analista político semanal en el diario El Caribe).

Mendoza ya tiene 6 años como coordinador del Gobierno de la Mañana en la Z, y tuvimos una conversación de 50 minutos. Habla de cómo se hizo periodista, su ídolo político, sus libros, la corrupción, y mucho más.