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JCE extiende plazo para renovar cédula a nacidos en abril hasta el 11 de mayo

La institución explicó a través de un comunicado que la medida responde a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, con el objetivo de facilitar que quienes cumplen años en ese mes completen su proceso de renovación dentro del calendario establecido.

Así será la nueva cédula de identidad presentada este jueves por la Junta Central Electoral.

Así es la nueva cédula de identidad presentada por la Junta Central Electoral.JCE

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Arianna Carolina Pérez MercedesSanto Domingo, RD

La Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves que las personas nacidas en el mes de abril podrán renovar su cédula de identidad y electoral hasta el próximo 11 de mayo.

La institución explicó a través de un comunicado que la medida responde a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril, con el objetivo de facilitar que quienes cumplen años en ese mes completen su proceso de renovación dentro del calendario establecido.

Asimismo, la JCE indicó que los ciudadanos nacidos en mayo podrán comenzar a renovar su documento a partir del 1 de mayo y durante todo ese mes, conforme al cronograma vigente.

La entidad reiteró el llamado a la población a acudir a cualquiera de los 193 centros de cedulación habilitados en todo el país, y a consultar ubicaciones y horarios a través de su portal web oficial.

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