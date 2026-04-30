Presidente de Ferries del Caribe salió ileso tras accidente aéreo

La compañía Ferries del Caribe informó que Néstor González, presidente de la empresa, junto al piloto, Alexander Santiago salieron ilesos luego de que el avión en que viajaban se precipitara en el distrito municipal de Cumayasa, en La Caleta.

“Gracias a Dios, tanto el señor González como su piloto, únicos ocupantes de la nave resultaron ilesos, en estos momentos se encuentran junto a sus familiares, en excelente estado de salud, agradeciendo a Dios por esta nueva oportunidad de vida”, dijo la empresa a través de un comunicado de prensa.

Asimismo, externaron su agradecimiento a la Fuerza Aérea Dominicana, así como también a Víctor Pichardo y Miguel Suero, “también a Central Romana, por el apoyo brindado en todo momento”.

“Queremos agradecer sinceramente a todos los allegados y amigos que mostraron preocupación y apoyo en este momento. Seguimos firmes, con más fortaleza y mayor fe en Dios”, manifestó Ferries del Caribe en el documento.