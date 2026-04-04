Yainer Díaz dispara tres imparables en el éxito de los Astros

Christian Walker conectó un jonrón y un doble para impulsar dos carreras, y los Astros de Houston arrollaron el sábado 11-0 a los Atléticos.

Walker terminó de 5-3 con tres carreras anotadas, mientras que Joey Loperfido, el dominicano Yainer Díaz y el boricua Christian Vázquez aportaron tres imparables cada uno. Houston igualó su máximo número de la temporada con 11 carreras.

Tatsuya Imai (1-0) ponchó a nueve en 5 2/3 entradas sin permitir carrera, al tolerar tres hits y otorgar tres bases por bolas por Houston.

Los Astros pegaron primero en la entrada inicial. El dominicano Jeremy Peña conectó un doble y anotó cuando el venezolano José Altuve bateó un sencillo productor al jardín central.

Walker siguió en ese mismo inning con un sencillo impulsor que llevó al plato al cubano Yordan Álvarez para poner la pizarra 2-0.

En la tercera entrada, Walker amplió la ventaja con un jonrón solitario entre el jardín izquierdo y el central, su primero de la temporada. Los Astros sumaron otra carrera en el inning cuando Vázquez conectó un doble al jardín izquierdo, remolcando a Jake Meyers para el 4-0.

Joey Loperfido pegó un doble por regla de terreno por la línea del jardín izquierdo que impulsó al puertorriqueño Carlos Correa, y Díaz conectó un sencillo de dos carreras para estirar la ventaja de los Astros a 7-0 en la cuarta.

Peña abrió la quinta entrada con una línea por el centro para llegar a 600 hits en su carrera.

Loperfido añadió un sencillo productor en la sexta antes de que Vázquez conectara su segundo doble impulsor del juego. Álvarez pegó un sencillo que trajo otra carrera, y Houston anotó tres veces en el inning para hacer el 10-0.