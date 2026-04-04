Jhoan Durán agrega un pitcheo más a su repertorio

Los Philadelphia Phillies aspiran a ganar la Serie Mundial en 2026, más que nunca, dado que su plantilla está envejeciendo y varios jugadores llegarán al mercado de agentes libres después de 2027.

Jhoan Duran, el cerrador que adquirieron de los Minnesota Twins en la fecha límite de traspasos , es uno de esos agentes libres de 2027. Es fundamental sacarle el máximo provecho ahora.

Y, afortunadamente para los Phillies, como compartió David Adler de MLB.com , Duran debería ser más temible que nunca para el equipo. Ha incorporado un nuevo lanzamiento, uno con una caída de 34 pulgadas para engañar por completo a los bateadores este año.

Jhoan Duran añade un lanzamiento que cae 34 pulgadas en promedio.

Adler compartió cómo Duran, quien fue el "pionero del 'splinker'", ha añadido un nuevo tono a su mezcla en forma de un cambio de ritmo.

"El nuevo split-change (clasificado como splitter) alcanza una velocidad media de aproximadamente 89 mph con una caída de 34 pulgadas y una carrera de 13 pulgadas", escribe Adler.

Dado que Duran posee una recta que puede alcanzar más de 160 km/h y un híbrido de sinker y splitter con un promedio de 156 km/h, este nuevo cambio de velocidad de 143 km/h debería ser un arma formidable para el cerrador diestro de los Phillies.

Los bateadores no pueden depender únicamente de los lanzamientos rápidos de Duran; tendrán que adaptarse a los lanzamientos de velocidad reducida contra el lanzador derecho de los Phillies más que nunca.

Si bien su inicio de temporada no ha sido perfecto, su efectividad de 2.45 con seis ponches, un récord de 1-1 y dos salvamentos es un buen comienzo mientras Duran se prepara para la parte central de la temporada regular.

Duran luce mejor que nunca, y si este nuevo lanzamiento continúa desarrollándose y se convierte en un arma, el cerrador de Filadelfia podría superar a Mason Miller como el mejor cerrador del béisbol.