García, Farley y Hall conducen Metros a superar fácil a los Titanes

Los pentacampeones Metros de Santiago continuaron con su exitoso inicio de temporada y defendieron la casa con autoridad, derrotando por segunda ocasión en la campaña a los Titanes del Sur con marcador de 101-77, en la continuación de la vigésima temporada de la Súper Liga, La Liga Que Rompe, en opción a la Copa BanReservas, ¡el banco de todos los dominicanos!

Fue la victoria 198 para los Metros, que buscan convertirse en el primer equipo de La Liga Que Rompe en alcanzar los 200 triunfos y sumar este hito a sus múltiples hazañas.

Oliver García anotó 21 puntos, 18 de ellos en el último parcial, además de dos robos y tres asistencias. Anthony Farley sumó 22 puntos, siete rebotes y tres asistencias, mientras que Jordan Hall aportó 21 unidades, cuatro rebotes y cinco asistencias, siendo los únicos jugadores de Metros en cifras dobles.

Estadísticas del partido

Por cuarto partido seguido, los Metros superaron las 20 asistencias (22) y mantuvieron su consistencia ofensiva al anotar más de 90 puntos (101) en sus cinco encuentros disputados.

Además, su banca produjo 37 puntos, extendiendo la racha de 25 o más en cada juego. Dominaron la pintura con 50 puntos, agregaron 25 en contraataque y superaron en los rebotes 36-25 al conjunto rival.

El diferencial de puntos de los Metros aumentó a +98 en la temporada, incluyendo un +60 frente a Titanes del Sur.

Desarrollo del partido

La primera mitad fue muy reñida, con 18 cambios de liderazgo y seis empates en los primeros 20 minutos.

Los santiagueros dominaron el primer parcial 19-18 y el segundo 27-24, para irse al descanso con ventaja de seis puntos, logrando por quinta ocasión en igual número de partidos liderar la primera mitad.

En la segunda mitad, la ofensiva de Metros fue constante. Desde el inicio del tercer cuarto impusieron un ritmo imparable, acompañado de una defensa sólida.

El tercer parcial concluyó 28-14, gracias a una efectividad de 66.7% en tiros de campo, mientras limitaron a los actuales campeones a un 33.3%.

En el último cuarto, la banca de los Metros mantuvo el control del partido y aseguró el triunfo con autoridad.

Próximo partido

El jueves, los Metros viajarán a la ciudad culta, olímpica y carnavalesca de La Vega para enfrentar a los Reales de La Vega, a partir de las 7:30 p.m., en el bajo techo Fernando Teruel.