José Siri decide con imparable el triunfo de los Gigantes ante los Toros

El versátil José Siri conectó imparable remolcador en la décima entrada guiando a los Gigantes del Cibao a una apretada victoria 2-1 sobre Los Toros, logrando su segunda victoria del Todos contra Todos del béisbol profesional dominicano en opción a la gran copa Banreservas.

Sirio logró remolcar a Melvin Mercedes “corredor fantasma” con imparable al izquierdo en la décima entrada ante los envíos de Miguel Castro.

El importado Blake Weiman fue el lanzador ganador mientras que Miguel Castro fue el derrotado.

Hay que destacar el debut del importado Elih Villanueva, para los Gigantes del Cibao, quien tiró tres entradas completas con dos boletos y tres ponches.

El pitcheo relevo de los Gigantes estuvo perfecto sin permitir carreras en siete entradas completas, con dos imparables y ocho ponches.

Con su triunfo, Los Gigantes colocaron su récord en 2-10 todavía con chance de avanzar a la siguiente ronda mientras que los Toros pusieron su foja en 7-5.

Los Toros anotaron una carrera en la cuarta entrada recibiendo boleto Bryan de la Cruz llegando a tercera con doblete al left de Eloy Jiménez y anotó con sacrificio al central de Manuel Peña.

Los Gigantes igualaron a una vuelta por bando en el cierre de la cuarta luego de dos out con doblete al central de Carlos Franco anotando con imparable de Johan Rojas.

Los mejores al bate por Los Gigantes fueron Franco doble y sencillo, José Sirí dos imparables, Kelvin Gutiérrez un doblete, y Eddinson Paulino, Johan Rojas, y Jorge Bonifacio, un imparable cada uno.

Por los Toros se destacaron al madero Rudy Martín Jr. doble y sencillo, Eloy Jiménez un tubey, y Tres Barrera un incogible.