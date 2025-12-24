Los jugadores de Licey y Estrellas oficialmente disponibles para draft de reingreso

Los jugadores Mel Rojas Jr., Francisco Mejía, César Valdez, Cristhian Adames, por el Licey, así como Raimel Tapia, Enny Romero, Esmil Rogers, Jorge Mateo, de las Estrellas, son de las principales figuras de ambos conjuntos descalificados que de manera oficial estarán disponibles en el draft de reingreso por los equipos que desde este 27 de diciembre accionarán en el Round Robin del torneo 2025-26.

Otros peloteros de buen desempeño con los Tigres durante la concluida serie regular que se han puesto a disposición de los clasificados, Aguilas, Toros, Gigantes y Escogido son Jean Carlos Mejía, el líder de salvados de la regular, Gustavo Núñez, Wander Suero, Enyel De los Santos, Sergio Alcántara, Nico Tellache, David Hensley , Luis Barreras, Radhamés Liz, Anderson Severino, Yunior Marte, Misael Tamarez, Luis Frías entre otros, según las listas recibidas por Listín Diario.

Mientras que por el lado de las Estrellas también se inscribieron disponibles, Robinson Canó, Vidal Brujan, Yefri Yan, Emmanuel Valdez, Neftali Féliz, Jhan Maríñez, Ismael Mungía, Wilín Rosario, Oscar De la Cruz, Francisco Peña, Patrick Weigel entre otros.

No disponibles por el Licey

De su lado, los jugadores de los azules que no estarán disponibles en el sorteo de reingreso son Ronny Mauricio, Emilio Bonifacio, Ramón Hernández, Adonis Medina, Esteury Ruiz, Hayden Senger, Shaun Anderson, Cameron Gann. De su lado por las Estrellas, hasta el momento no están disponibles Rodolfo Castro, Rubel Céspedes entre otros.

El draft de reingreso está pautado para celebrarse este miércoles a las 12 del mediodía en el séptimo cielo del estadio Quisqueya Juan Marichañl. Los equipos tienen hasta una hora antes de la celebración para agregar y quitar nombres de la lista, según lo establecen los reglamentos de la Liga Dominicana de Béisbol.