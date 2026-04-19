Carolyn Bessette-Kennedy y el closet cápsula contemporáneo

Mucho antes de que el “Quiet luxury” fuera tendencia, o incluso antes de ser un término correcto, Carolyn Bessette-Kennedy ya lo llevaba con pura naturalidad. Su estilo depurado fue clave para definir una de la estética que más nos gusta y hoy se ve más que nunca: El minimalismo, elegancia sin esfuerzo, pero que se aleja de lo básico por medio de la intención.

Desde sus primeras apariciones junto a John F. Kennedy Jr. en el Nueva York de la década de 1990, tuvo la atención de las cámaras, por su figura de poder y posteriormente por su forma de vestir. No lució excesos, logos o siluetas llamativas; sus combinaciones fueron precisas y simples, una fórmula clara con base en una selección de colores neutros (negro, blanco, beige y gris) y cortes rectos.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Además, Carolyn trabajó como publicista de moda en Calvin Klein, una casa que definió el estilo minimalista americano en la época y que probablemente también fue clave para ella. Hoy vuelve a dominar a través del internet con la serie “Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette”.

Sus looks eran consistentes, repetía una fórmula con piezas clave que se convirtió en su firma personal; Camisetas blancas básicas, jeans Levi’s rectos, abrigos largos, camisas de botones y a rayas y ‘Little black dresses’ para ocasiones especiales fueron su base.

Carolyn Bessette-Kennedy

Más que adornos, sus accesorios fueron piezas funcionales que no buscaban destacar, sino integrarse en el lenguaje visual que buscaba transmitir; Diademas anchas, botas altas de cuero, lentes Ray-Ban oscuros, mocasines, ‘tote bags’ amplias. Este tipo de fórmulas sencillas es lo que hoy entendemos como un closet cápsula, un conjunto reducido de piezas versátiles y atemporales que se combinan entre sí y pueden repetirse para crear looks precisos y con una identidad clave, combinaciones rápidas sin perder la armonía.

Crea un closet cápsula inspirado en el minimalismo de Bessette no se trata de copiar exactamente sus looks, sino entender la razón de sus elecciones. El primer paso para construir un closet cápsula es definir una base sólida, prendas que funcionen sin esfuerzo como una camisa blanca que combine con todos los pantalones y unos zapatos que existan entre lo casual y lo formal. Esta estrategia no solo simplifica el día a día, sino que permite construir un sello reconocible.

Closet cápsula de los 90'sPinterest

Esta misma lógica puede aplicarse en los accesorios, elementos funcionales, no puramente estéticos; Unos lentes ópticos con un diseño elegante, pero fuera de lo común, gafas oscuras que dan el aire de poder, un bolso grande o zapatos con alguna textura o estampado rompa lo básico. Piezas que completan y acompañan sin interferir con lo atemporal.

Accesorios básicos

Otro gran detalle a considerar es la paleta de color. Es importante mantenerla coherente, versátil y que nos identifique. Los colores neutros funcionan como un lenguaje que permite que las piezas dialoguen, pero no es necesario adaptarse solo a los tonos básicos como el negro, gris, crema, blanco y marrón. Introducir variaciones en otros tonos no tan llamativos como el oliva, vino o el navy añade dimensión sin romper la coherencia visual en la base.

También es importante considerar el contexto en que se usará este closet cápsula ya que debe funcionar en la vida real, adaptarse a la rutina, clima y espacios. En ese sentido, el estilo de Carolyn estaba ligado a la vida urbana de Nueva York, debía ser práctico y elegante a pesar de siempre estar en movimiento.

El verdadero valor de este tipo de armario no está en su estética, sino en lo que permite. Facilita las decisiones, claridad, coherencia y una relación más consciente con la moda.