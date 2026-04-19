Indotel registra RD$17,186,089.51 en créditos a usuarios en el primer trimestre del 2026

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), mediante su dirección de Protección al Usuario (DPU), informó que pudo obtener más de RD$17.1 millones de créditos en beneficios de los clientes en el servicio de telecomunicaciones a lo largo del primer trimestre del 2026, en el que se evidenciaron las gestiones que se llevaron a cabo en los trámites de validación de las varías, la resolución de reportes hechos por los usuarios y cómo se negoció con las prestadoras.

La cantidad que se gestionó fueron RD$17,049,021.51 que provienen de la categoría de Avería Tipo 2, relacionado a los créditos que tienen que ver con las averías que los proveedores experimentan de forma masiva y que impactan a un alto número de personas. Dichos créditos concedidos por las abastecedoras, entran dentro de normativas como el Reglamento General de Servicios Telefónico además de que los manejan en la DPU en lo que se valida la resolución de la avería.

Conforme al desglose mensual, en enero se presentó el mayor volumen de créditos manejados, con RD$17,078,969.02. Posteriormente le sigue febrero con RD$89,138.47 y para finalizar el trimestre marzo con RD$17,186,089.51.

Mediante el Departamento de Asistencia al Usuario (DAU), el organismo consiguió RD$80,068.92 a favor en reclamos que hicieron usuarios debidos a inconformidad o a la carencia de respuestas de las suministradoras.

Por otro lado, la división de conciliación obtuvo RD$56,999.08 en las situaciones de

pre-formalización de trabajos que ejecutó el mismo departamento en el proceso de negociación con las distribuidoras, en las que se acordó una especie de crédito en forma de acuerdo con el cliente.

También se dieron casos en los que a pesar de que no ha habido cantidades iniciales, los especialistas de los departamentos han alcanzado la gestión de crédito como cortesía al usuario.