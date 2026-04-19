Gobierno debe mejorar “el dispendio” si quiere contar con apoyo de la FP, dice Roberto Rosario

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, indicó que si el Gobierno no maneja los gastos públicos no contará con la Fuerza del Pueblo (FP) para dialogar y buscar un consenso sobre la crisis que pudiese impactar a la economía dominicana como consecuencia del conflicto de Oriente Medio.

Explicó que, tal y como dijo Leonel Fernández frente a los ministros José Ignacio Paliza y Eduardo Sanz Lovatón, la Fuerza del Pueblo esperará la propuesta que someterá el Gobierno para fijar una posición sobre el particular.

En ese sentido, Rosario Márquez comentó que el actual Gobierno ha gastado anualmente más de 12 mil millones de pesos en publicidad con youtubers e influencers.

“Estamos hablando de que han otorgado pensiones de 50, 100 y 200 mil pesos a ciudadanos que el 90 % de ellos son vinculados al Partido Revolucionario Moderno. Se agrega el financiamiento de una gran cantidad de sectores que anualmente reportan pérdidas en sus operaciones; sin embargo, no se fiscalizan ese tipo de negocios”, explicó en el programa “D'Agenda”, que se transmite cada domingo por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya.

Asumir costos

De igual forma, aseguró que “el Gobierno debe asumir el costo de la crisis” y evitar que los ciudadanos se sacrifiquen.

“El Gobierno debe asumir el costo de la crisis y bajo ninguna circunstancia se debe sacrificar a la población, que bastante carga tiene en su diario vivir”, comentó.

“Este Gobierno ha firmado entre tres o cuatro pactos donde la oposición lo ha acompañado, y se han pactado temas específicos que no se han cumplido, como es el caso del pacto educativo, y los resultados son grandes escándalos a tal punto que el primer ministro de esa cartera, Roberto Fulcar, salió del cargo en medio de grandes cuestionamientos, e inclusive, por parte de quien lo sustituyó, quien también salió del cargo con más sombras que luces”, aseveró el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Señala actuación por lluvias

Rosario Marquéz señaló que a actuación de las autoridades durante los efectos de las lluvias que vivió el país la semana pasada no fueron las correctas.

“Cuando vino ese golpe de agua, los funcionarios del Gobierno estaban dormidos; ese día tenían al Gran Santo Domingo en alerta verde. Al decirle eso, la ciudadanía sencillamente no se preocupó, porque no estábamos en alerta amarilla o roja”, aseguró.

En ese sentido, denunció que se ha ocultado la cifra real de muertos como consecuencia de esas lluvias: “Esas copiosas lluvias provocaron muchas muertes y las autoridades no han dicho toda la verdad”.

El dirigente opositor insistió en que “varias personas fallecieron en Puerto Plata, San Cristóbal, el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, y el gobierno tiene eso callado, no está permitiendo que fluya la información”.

“Y no hacen lo que resuelve definitivamente el problema, que es construir las infraestructuras para que esas aguas puedan ser canalizadas hacia su destino final sin que les causen daños a las personas ni a las propiedades públicas y privadas”, argumentó.