Cristhian Adames primer seleccionado por las Águilas Cibaeñas en draft de reingreso

Las Águilas Cibaeñas convirtieron a Cristhian Adames en el primer pelotero seleccionado en el draft de reingreso de los equipos descalificados Licey y Estrellas, jornada celebrada este miércoles en el séptimo cielo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Adames fue uno de los peloteros de mayor consistencia en el torneo invernal, uno de los pilares del Licey en la recién concluida serie regular del torneo de béisbol invernal. Tiene capacidad para jugar en varias posiciones del infield.

Junto a Adames fueron seleccionados en la primera ronda, Jean Carlos Mejía, cerrador del Licey, quien fue escogido por los Toros, de su lado Francisco Mejía, máscara de los azules fue la primera selección de los Gigantes y el Escogido seleccionó a Patrick Weigel, quien fue cerrador de las Estrellas.

Asimismo, Los Toros escogieron a Anderson Severino como su primer seleccionado en la segunda ronda, mientras que las Aguilas se agenciaron de Oscar De la Cruz, abridor de las Estrellas, Los Leones se hicieron de Yefri Yan y los nordestanos escogieron a Gustavo Núñez, veterano infield de los Tigres.

En la tercera ronda, los Gigantes tomaron a Luis Frías, pitcher de los azules, mientras que Radhamés Liz fue el seleccionado por los Leones, Las Aguilas se llevaron a Misael Tamarez y los Toros a Enyel De los Santos.

En la cuarta ronda, El Escogido seleccionó a Raimel Tapia, uno de los mejores bateadores de la serie regular, los Gigantes se hicieron de Ismael Mungía, otro gran bate de las Estrellas, Las Aguilas se hicieron de los servicios de Yunior Marte, relevista del Licey y los Toros tomaron a Enny Romero.

Algunos jugadores como Mel Rojas Jr., Robinson canmó, Esmil Rogers no fueron seleccionados.

Ya para la quinta, los aguiluchos se hicieron de los servicios de Carlos Belén, relevista de las Estrellas, Los Toros de Jhan Maríñez, los Gigantes escogieron a Ofreidy Gómez, lanzador relevista del Licey y el Escogido seleccionó a Jorge Mateo, quien retorna al club.

En la sexta, los romanenses seleccionaron a Sergio alcántara, veterano infield de los Tigres, las Aguilas escogieron a Andrew Pérez, relevista del Licey, los Leones a Michael De la Cruz y los Gigantes a Neftali Feliz.

En el sorteo participaron los gerentes de cada uno de los equipos que disputarán el Round Robin.