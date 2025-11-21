Constituyentes y Metropolitanos triunfan en la apertura Clásico de Béisbol U12

Los equipos de los Constituyentes, Metropolitanos y Capitaleños salieron victoriosos en la apertura del Clásico de Béisbol Infantil U12 Copa Banreservas, que se celebra en esta localidad con 12 equipos y más de 300 jugadores de todo el país.

El combinado de los Constituyentes dispuso 6 carreras por 5 de los Capitaleños.

En otro de los encuentros los Metropolitanos doblegaron a Valdesia 10 por 6 durante el desarrollo del torneo que es organizado por la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el exgrandesligas Junior Noboa.

En otro de los partidos los Capitaleños blanquearon 7-0 a Valdesia

Comisionado

inaugura

El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, dejó formalmente inaugurada este viernes la quinta versión del Clásico Béisbol Infantil U12 Copa Banreservas, en un acto celebrado en Yaguate, donde se dieron cita autoridades nacionales, representantes institucionales, dirigentes, entrenadores y decenas de familias para apoyar a los futuros talentos del béisbol dominicano.

La mesa directiva estuvo encabezada por Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol; Abraham Key, presidente de Pony Baseball & Softball International; Eugenio Báez, presidente de Pony Dominicana; y el director de Negocios de BanReservas, Pedro Esteban, acompañado por Wilfredo de la Rosa, Gerente Regional. También formó parte del acto Sardis Rivas, representante de la Región de Yaguate de BanReservas.

Todos reafirmaron su respaldo al deporte formativo y a la misión de crear espacios seguros y llenos de oportunidades para la niñez dominicana.

El evento inició con el desfile de los equipos participantes, que llenó de entusiasmo y color la ceremonia. En esta quinta versión compiten las representaciones de El Valle, Capitaleños, Cibao Central, Los Hidalgos, Valdesia, Metropolitanos, Región Este, Los Mineros, Nordeste, Enriquillo, Atléticos y Los Constituyentes.

Seguido, se interpretaron las notas del Himno Nacional Dominicano, a cargo de la Banda de Música del Cuerpo de Bomberos de Yaguate, dirigida por el coronel Alfonso Isabel Gutiérrez, otorgando al acto un matiz solemne y de profundo orgullo patrio.

En su discurso central, el Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa, dedicó un mensaje motivador a los jóvenes atletas.

“Este torneo no es solo una competencia, es una oportunidad para que cada niño descubra su potencial, fortalezca sus valores y entienda que con disciplina y fe todo sueño es posible. Ustedes son el futuro del béisbol dominicano y estamos comprometidos en acompañarlos en cada paso del camino", manifestó Noboa.

La ceremonia culminó con el acto de la primera bola, donde Abraham Key fungió como lanzador de honor, Junior Noboa como bateador de honor, el Director de Negocios de BanReservas, Pedro Esteban, actuó como receptor de honor, y el Consejo de Regidores de Yaguate participó como árbitros de honor, dando así apertura oficial a las competencias.

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol reafirmó su compromiso de continuar apoyando iniciativas que impulsen el desarrollo integral de la niñez y juventud dominicana, utilizando el deporte como una herramienta de crecimiento, valores y transformación social.