Colegio ABC culmina su torneo del 2025

El colegio American Bicultural School (ABC) culminó con éxito la versión 2025 de su torneo Copa ABC, justa que contó con la participación de varios centros educativos del Distrito Nacional.

En la justa se compitió en las disciplinas de baloncesto, fútbol y voleibol en diferentes edades.

Los ganadores en fútbol fueron los equipos del Colegio American Bicultural, que se impuso al Loyola en la categoría 5-6 años, mientras que en 7-8 años se proclamó el St. Goerge sobre el St. Michael.

De su lado, en 9-10 años alzó la copa el combinado del centro educativo Ashton School, tras superar al ABC, en tanto, en 11-12 años, ganó el St. George ante el Apostolado.

En baloncesto, se coronó el Colegio American, que derrotó al ABC.

En voleibol, se impusieron los equipos Cathedral y St. Michael, que derrotaron a Ashton School y ABC, respectivamente.