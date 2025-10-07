La juventud manda en los Gigantes del Cibao

Para el torneo que inicia en unos días, los Gigantes tendrán bajo su dirección, en oficina y terreno, a un personal completamente joven, quienes buscarán conducir al conjunto por los senderos del éxito.

Alfredo Acebal Rizek con 31 años en la presidencia, Jaylon Pimentel, con menos de 30 años en la gerencia general y José Leger, 43 años de edad como dirigente, son los timoneles del equipo nordestano que desde ya apuesta a mejorar notablemente el quinto lugar que alcanzaron en el torneo de 2024-25.

Rizek es por mucho el presidente más joven, entra a su tercera campaña en la posición, Jaylon estará en su primera campaña como ejecutivo del club y Leger también se estrena en la dirigencia.

Acebal, quien también está a la vanguardia de operaciones, expresa que la ofensiva será una de las principales armas para en una etapa inicial volver a alcanzar un espacio en el Todos contra Todos.

Jaylon Pimentel gerente general habla durante el primer día de entrenamiento de los Gigantes.Fuente externa

“La ofensiva deberá ser nuestro gran sostén, tendremos un conjunto con mucha capacidad para batear y eso quedará demostrado este año”, expresó Alfredo Acebal Rizek, quien ingresa a su tercer año como presidente de la franquicia y también funge como vicepresidente de operaciones.

Y en ese sentido, el ejecutivo expresa que jugadores como Kelvin Gutiérrez, Gary Sánchez, Leuris García, Carlos Peguero, Nomar Mazara, Deidvinson De los Santos, Julio Carreras, Pablo Reyes, Carlos Franco, Diego Espinal, Marcos Hernández, José Torres, Wilmer Difó, unido a un par de importados entre otros cuentan con la capacidad para producir una elevada cantidad de carreras.

A este grupo pudieran unirse un poco más adelante, José Sirí, NoelvI Marte, Luis Garcia, así como los recièn establecidos este año con los Marlins, Heriberto Hernández y Agustín Ramírez.

Sobre Gary y Reyes, Acebal señaló que lo esperan para los primeros días de la temporada. Mientras que más adelante se espera conversar con Ramírez y Hernández, ambos han mostrado sus intenciones de integrarse al club. Está también la presencia de Joan Rojas, un jardinero que motoriza gran ofensiva.

Sobre Mazara expresó que llegó el día 3 al país y se espera su integración para el sábado. “El ha expresado sus deseos de jugar y aportar su talento al equipo, hecho que representa una excelente noticia para los Gigantes”, señaló.

Por este vendaval de nombres, es que la directiva afirma que los nordestanos serán un “hueso duro de roer”. A esto Acebal Rizek cita el cuerpo de relevo, lo cual es fundamental para asegurar las victorias.

La directiva del equipo considera que la ofensiva y el poder del equipo serán los puntos fuertes de los Gigantes en esta temporada. Además, se ha fortalecido la parte trasera del bullpen, lo cual es fundamental para asegurar las victorias.

En esta área se destacan Hansel Robles, Joel César, Anderson Vidal, Frank Garcés, Liván Reynoso, Rafael Kelly, Manuel Mejía, así como los importados Scott Engler y Reilly Merck, quienes llegarán al país para aportar experiencia, calidad y estabilidad al bullpen, con lo cual brindarán solidez al equipo en los momentos cruciales.

Los dominicanos Emilio Vargas y Wily Peralta pudieran encabezar una rotación abridora que tendría al menos un trío de importados.

En cuanto a los jugadores importados, se espera la llegada de Phile y Quiz, así como de un receptor cuyo nombre aún no ha sido revelado. Estos jugadores aportarán su talento y experiencia al equipo, fortaleciendo aún más la ofensiva y la defensa.

Para Acebal el gran reto lo representa el colocar y mantener un equipo competitivo, pues el fanático eso es lo que más añora, que el conjunto logre los triunfos.

“Pero también entendemos que no es una tarea fácil y es una prueba bien difícil siempre quiere que el equipo gane. Sabemos que de los seis equipos que hay en Lidom, cada año se pone más competitivo y más difícil ganar.

Con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos, los Gigantes del Cibao se presentan como un equipo competitivo y con grandes aspiraciones para el torneo invernal.