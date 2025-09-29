Soto, Oneil y Elly fueron los tres primeros en robadas de la Liga Nacional en 2025

En una jornada regular de Grandes Ligas bien activa para los robadores de bases, la República Dominicana no se quedó atrás y tuvo un trío de representantes que quedaron 1-2-3 en ese renglón en la Liga Nacional.

Juan Soto y Oneil Cruz culminaron a la vanguardia en estafadas en el viejo circuito con 38 cada uno, mientras que Elly De la Cruz le pisó los talones con 37.

El caso de Soto es super llamativo, pues incrementó de manera sustancial su cantidad de escamoteadas desde siete en el 2024 a sus 38 esta estación. Tan resaltante fue su desempeño en este aspecto que en los pasados cuatro años se había robado 34 de manera colectiva.

Oneil Cruz tuvo su punto mas luminoso tras sus 38 robadas con los Piratas este año.Fuente externa

O Neil continuó con su desarrollo en ese aspecto, pues unió sus 38 con los Bucaneros a las 22 de la jornada pasada.

Soto se convierte en el primer Mets en liderar la Nacional desde que Eric Young registró 46 en el 2013, aunque lo realizó de manera compartida con los Rockies. El último Mets a tiempo completo lo fue José reyes, quien dominó este renglón desde el 2005 al 2007, mientras que O Neil es el primer Pirata en encabezar el circuito desde que Tony Womack lo obtuvo en la campaña del 1998 con 58.

Elly alcanzó 37 robadas y estuvo muy por debajo de su cantidad en la jornada pasada cuando encabezó las Grandes Ligas con 67.

Otro trío de quisqueyanos superó las 30 estafadas este año, José Ramírez, quien tuvo 44 con los Guardianes y fue segundo en ese casillero en la Americana, solo detrás de José Caballero, Fernando Tatis concluyó con 32 y Julio Rodríguez tuvo exactamente 30.

En total 19 peloteros superaron los 30 robos en la campaña cuya serie regular acaba de concluir. Este registro son cinco menos que los 24 que hubo en el 2024.