Vladimir Guerrero Jr se embasa 5 veces y define la victoria de los Azulejos sobre los Orioles

Vladimir Guerrero Jr. se embasó cinco veces, Myles Straw impulsó con un doblete la carrera del empate en la sexta entrada y los Azulejos de Toronto vencieron el viernes 6-1 a los Orioles de Baltimore.

Guerrero elevó su promedio a .305 al irse de 3-3 con tres sencillos. Recibió dos bases por bolas, una intencional.

Daulton Varsho conectó un doble de dos carreras como emergente ante Shawn Dubin en una octava entrada de tres carreras para Toronto, el mejor equipo de la Liga Americana.

Braydon Fisher (5-0) sacó dos outs en la sexta. Los Blue Jays tienen marca de 64-4 cuando anotan cinco o más.

El zurdo de los Orioles, Trevor Rogers, salió del juego después de cinco entradas por una molestia en el dedo gordo del pie izquierdo. Permitió una carrera sucia y tres hits, lo que redujo su efectividad a 1.43 en 16 aperturas.

Dietrich Enns (3-3) reemplazó a Rogers y retiró a los dos primeros bateadores de la sexta. Isiah Kiner-Falefa se embasó con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a segunda por un error en tiro antes del doblete de Straw que puso el marcador 2-1.

Samuel Basallo abrió la tercera entrada de Baltimore con un doble y anotó con un sencillo de Jackson Holliday con un out.

Toronto empató en la quinta entrada. Davis Schneider recibió una base por bolas con dos outs y anotó cuando el jardinero central Colton Cowser superó el sencillo de 115 mph de Guerrero.

Chris Bassitt, de Toronto, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. Dio una base por bolas y ponchó a seis.

Tyler O'Neill, de Baltimore, fue titular como bateador designado y se fue de 3-0 con una base por bolas y dos ponches tras ser activado de la lista de lesionados antes del partido. O'Neill (muñeca derecha) jugó por última vez el 5 de agosto.