Roberts único con triunfo ante Bravos en sus 3 paradas

Robín Roberts fue un lanzador derecho que comenzó su carrera con los Filis en 1948 donde permaneció hasta 1961. Luego pasó en 1962 a los Orioles donde permaneció hasta 1965, también jugó para Houston y los Cachorros de Chicago.

Roberts, quien fue el pitcher estelar de los Filis en la década del 50´s ganó en seis años seguidos 20 ó más partidos durante el período 1950 al 1955, incluso en la estación de 1952 su récord fue de 28 – 7, con efectividad de 2.59 tirando 30 partidos completos. Su récord de por vida fue de 286-245. De estos triunfos, 45 fueron blanqueadas además rescató 25 desafíos y su efectividad fue de 3.41.

Roberts, el domingo 4 de julio de 1948 en el Shibe Park, de Filadelfia en el segundo de una doble jornada frente a los Bravos de Boston conquistó su primera victoria contra esta franquicia, la cual terminó con marcador de 5 – 2.

Luego el sábado 6 de junio de 1953 contra los Bravos de Milwaukee lo derrotó 6 – 2, su primer éxito frente al equipo tras su traslado de Boston a Milwaukee. El lunes 29 de agosto de 1966 en el Atlanta Stadium, lanzando Robín para los Cachorros se enfrentó a los Bravos de Atlanta, club al que venció 6–5 para convertirse en el primer y único lanzador en la historia del béisbol en vencer a los Bravos en Boston, en Milwaukee y en Atlanta.

El pasado martes 21 de julio, el lanzador Rich Hill se convirtió en el pitcher número 18 en la historia en comenzar un partido a los 45 años, siendo el sexto en el siglo 21, uniéndose a Bartolo Colón, Roger Clemens, Randy Johnson, Tim Wakefield y Jamie Moyer.

Hill se convirtió en el pelotero de mayor edad en la historia de los Reales, co lo cual superó a Gaylor Perry. También fue el lanzador de mayor edad en accionar en un partido de Grandes Ligas desde que Moyer realizó su última presentación con 49 años y 191 días, el domingo 27 de mayo del 2012.

Kansas es el equipo número 14 de Hill en MLB, empatando con Edwin Jackson como los jugadores que han accionado con más combinados en la historia.

Martin dos hits en su debut en una entrada

El martes 18 de abril de 1950 en el Fenway Park, de Boston, los Yankees vencieron 15 – 10 a los Medias Rojas tras cristalizar un rally de nueve vueltas en la octava entrada . En ese acto debutó en las Mayores, Billy Martín cuando entró de emergente y conectó un doble remolcando una carrera. Luego en ese mismo episodio volvió a batear por segunda vez y disparó un sencillo empujador de dos carreras para así convertirse en el primer y único jugador de la historia en realizar esa hazaña hasta el momento.