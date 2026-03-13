A blindar las escuelas contra la violencia

Ante la decisión del Ministerio de Educación de regular el uso de celulares en las aulas, procede ahora aplicar otras iniciativas para reforzar el clima de seguridad dentro de las escuelas.

Ojalá que esta primera disposición sea la punta de lanza para abordar, con la misma determinación, otras situaciones que han erosionado el ambiente de aprendizaje y la tranquilidad en esos recintos.

Como, por ejemplo, el ingreso de armas blancas, de vapeadores y drogas ocultas en las mochilas, así como las conductas irrespetuosas que a menudo degeneran en violencia entre alumnos y, lamentablemente, también hacia los maestros.

Proteger la atención de los alumnos a las clases, sin las interrupciones que causan las llamadas de los celulares, es el primer paso.

El siguiente es garantizar que las aulas sean, en todos los aspectos, espacios seguros y propicios para el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes.

Por eso entendemos que resulta atendible la solicitud que ha hecho el ministro Luis Miguel de Camps al Ministerio de Interior y Policía para aumentar el número de agentes que custodien las escuelas.

En la actualidad, para cerca de 8,000 planteles públicos que existen en el territorio nacional, apenas hay 3,000 policías escolares, la mayoría concentrados en la capital.

El propio gremio de los maestros secunda esta solicitud, al considerar alarmante que 1,724 docentes hayan sido víctimas de agresiones en lo que va del año escolar.

“Estos hechos representan una situación preocupante e inaceptable —señaló la ADP—, debido a que las agresiones contra el personal docente están ocurriendo dentro de los planteles educativos, afectando el clima de enseñanza y aprendizaje”.

Así como el ministerio de Educación y la ADP han logrado consenso en la estrategia de uso de la tecnología, así deben hacerlo en la adopción de estas medidas de seguridad.