El Observatorio del Nordeste, un faro para el desarrollo

En un momento decisivo para el futuro del Nordeste, nace una iniciativa que promete ser el catalizador de su integración y progreso.

La creación del Observatorio de Sostenibilidad y Desarrollo Regional, anunciada ayer, no es solo una noticia positiva, sino la materialización de una visión estratégica y colectiva.

Este Observatorio se erige como el ariete fundamental para articular, con rigor y visión de futuro, el destino económico y social de esta prometedora región.

La Universidad Católica Nordestana (UCNE), acogiendo una propuesta visionaria del Listín Diario hace un año, ha tomado la bandera para cristalizar este proyecto.

Su llegada no podría ser más oportuna, coincidiendo con la clausura ayer en San Francisco de Macorís del Foro Provincial Duarte, el último de una serie de cuatro encuentros que, a lo largo de la región, han tejido el consenso necesario.

?qué es y qué hará este Observatorio? Lejos de ser una entidad meramente teórica, se constituye como el "hub" académico y técnico donde la máxima de “la unión hace la fuerza” cobra vida.

Con sede en la UCNE, su misión trasciende la mera articulación de políticas.

Velará por su sostenibilidad, conectando las prioridades particulares de las cuatro provincias para generar beneficios mutuos y sinérgicos.

Este Observatorio es, en esencia, un proyecto de país.

Es la confluencia de actores clave —la UCNE, el Obispado, el Listín Diario, fundaciones, medios locales y entidades públicas— unidos por un propósito común.

Es la instancia que permitirá que el Nordeste no crezca a impulsos aislados, sino de forma ordenada, sostenible y, sobre todo, unida.

Hoy, con la puesta en marcha de este vigía del desarrollo, el Nordeste no solo gana una institución.

Gana un faro que iluminará el camino hacia su porvenir más próspero.