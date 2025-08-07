Abinader y las chatarras estancadas

El presidente Abinader se mostró ayer dispuesto a explorar vías expeditas, dentro de los marcos jurídicos existentes, para resolver el problema de la chatarra acumulada en recintos públicos.

Al Listín Diario le complace esta receptividad con la que el primer mandatario atiende los reclamos que desde este medio le hemos formulado al respecto.

Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, el mandatario anunció que analizará la existencia de mecanismos legales para solucionar el problema.

Abinader valoró la iniciativa del Listín Diario de denunciar la acumulación de vehículos chatarra en instituciones públicas y vías.

Admitió que existe una limitación legal que impide a las instituciones disponer libremente de estos bienes.

“Es positivo que el Listín haya destacado este problema. Podría existir un vacío legal que nos facilite acciones. Revisaremos leyes y regulaciones”, afirmó.

En nuestro editorial del 26 de julio planteamos la necesidad de agilizar los engorrosos trámites para descartar estos bienes inservibles.

Bienes Nacionales, el ente responsable, maneja procedimientos burocráticos que, lejos de agilizar soluciones, perpetúan la inacción.

Mientras persiste este limbo jurídico, miles de toneladas de material obsoleto siguen registradas como ‘activos’ en las contabilidades públicas, pero se oxidan en patios institucionales.

Por ello, celebramos que el presidente esté decidido a romper esta inercia asumiendo –como ha prometido– una revisión urgente de los protocolos para agilizar la remoción de estos desechos.