Transferencias electrónicas suman más de 400 millones en el país durante el 2025

República Dominicana ha experimentado un crecimiento acelerado en su ecosistema de pagos digitales, al alcanzar más de 407 millones de transferencias electrónicas en 2025, frente a apenas 23 millones en 2008, según datos presentados por Ángel González, director del Departamento de Sistemas de Pagos en Banco Central durante el “Desayuno Pagos Digitales 2026”, organizado por la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech).

El evento, realizado con el apoyo de Mastercard, reunió a expertos nacionales e internacionales que coincidieron en que el país avanza hacia un sistema de pagos más interoperable, inmediato y accesible.

Durante su intervención, González destacó la transformación del sistema financiero dominicano en las últimas décadas, que pasó de procesos manuales, como transferencias interbancarias gestionadas con mensajeros y cheques físicos, a plataformas digitales con balances en tiempo real y mayor eficiencia operativa.

Las cifras reflejan este avance son las transacciones con tarjetas que aumentaron de 117 millones en 2008 a 806 millones en 2025, mientras que el uso de cheques se redujo significativamente, lo que evidencia la migración hacia medios electrónicos.

Asimismo, el organismo informó que trabaja en la implementación de un sistema de pagos instantáneos que permitirá transferencias en segundos, disponible 24/7 y uso de identificadores simplificados o “alias”, con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la inclusión financiera.

Este sistema, que se prevé entre en operación en su primera fase en el próximo año, incluirá inicialmente transferencias entre personas y empresas, y posteriormente integrará pagos a comercios, gobierno, códigos QR y transacciones transfronterizas.

González también resaltó que la regulación del sistema de pagos ha sido actualizada en múltiples ocasiones para adaptarse a la innovación tecnológica, incorporando nuevas figuras como proveedores de servicios de iniciación de pagos y pasarelas digitales, con énfasis en la competencia, la seguridad y la protección al usuario.

Un encuentro fructífero

La jornada inició con palabras de Jorge Mancebo, presidente de Adofintech, quien destacó la labor de la asociación en el posicionamiento del país como actor clave del ecosistema fintech de la región.

Bruno Loiola, cofundador de Pluggy (Brasil), dictó la charla magistral “De la burocracia al instante: cómo Brasil reinventó los pagos digitales”, en la que compartió la experiencia del sistema brasileño como referente regional.

El evento también incluyó una entrevista al pasado presidente de Adofintech, Samuel Ramírez Garip, Gerente de División Senior del Banco Popular y Head de Toke, sobre la evolución de los pagos digitales en el país. La conversación fue moderada por Margarita Mejía, Vice-secretaria de la asociación y directora de Planificación y Estrategia de la empresa ForTech.

Asimismo, se realizó el panel “El futuro de los pagos en la República Dominicana: infraestructura, innovación y experiencia”, moderado por Inés Páez, directora del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos, con la participación los destacados ejecutivos del sector Tomás Alonso, country manager de Mastercard en RD y Haití; Paul Soto, gerente de División Senior Gestión Comercial y Mercadeo GCS Systems, y Carlos Montas, vicepresidente ejecutivo Midas Red.

El encuentro concluyó con palabras de Gregorio Tapia, director ejecutivo de Adofintech, quien valoró las iniciativas de la asociación en la promoción del diálogo entre actores clave del ecosistema financiero, incluyendo reguladores, Fintech, banca tradicional y empresas tecnológicas, con el objetivo de impulsar soluciones de pago más rápidas, seguras e inclusivas, y fortalecer la integración del sector en el país.