Tasa de interés al comercio baja cerca de un punto, consumo e hipotecas varían poco

Las operaciones de crédito privado para el comercio y consumo o personales registran una reducción de cerca un punto en las tasas de interés aplicadas por las entidades financieras de servicios múltiples.

Según datos del Banco Central (BCRD) entre el 6 y el 15 de enero en curso (2026), los bancos múltiples cobraron a sus clientes una tasa de interés de 12.65%, 12.55% y 12.25% en las operaciones del sector comercial. El 29 de diciembre pasado los bancos prestaron al comercio a una tasa de 13.15%.

Los préstamos al consumo y o personales cerraron negocios a 16.69% de interés activo (el 29 de diciembre 2025), y a 16.69% hasta el 19 de este mes, mientras los hipotecarios también registran una variación mínima de 11.19%, 11.98% a 11.86%, 10.71% y 12.09% entre el 6 y el 19 de este mismo mes.

Los clientes Premium o A, que son los que reciben créditos del tipo preferencial lograron cerrar negocios entre 9.85%, 10.40% y 10.53% entre el 6 y el 15 de enero en curso.

Los datos oficiales sobre el comportamiento de los tipos de interés, sean tasas activas (para financiamientos), como pasivas, que son las ganancias que pagan las entidades a sus clientes por los dineros depositados en diversos instrumentos, solo reflejan los resultados de negociaciones o acuerdos nuevos, debido a que los préstamos viejos en muchos casos operan o con tasa fija o con tasa variable en plazos convenidos.

De hecho, el efecto de transmisión de los movimientos de las tasas, sobre todo si bajan, se toma su tiempo, porque hay una relación directa entre las tasas activas y las pasivas.

Actualmente, la tasa de referencia en el país que es la TPM, (Tasa de Política Monetaria), del Banco Central, se mantiene invariable en 5.25%, sin embargo, los agentes se mantienen a la expectativa frente a una posible reducción de tasas en la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) que pueda variar hacia la baja los tipos de República Dominicana.

El comportamiento futuro de las tasas de interés activas y pasivas está muy supeditado a las variaciones o mantenimiento de la Tasa de Política Monetaria que fija el Banco Central.

De acuerdo con los datos oficiales en 2020 las tasas de tipo preferencial terminaron en 7.45%, comercio en 9.78%, consumo y o personales en 13.89% y los créditos hipotecarios y o desarrollo en 9.68%.

En el año 2021, los tipos de interés preferencial, comercio, consumo e hipotecarios cerraron en 7.39%, 9.16%, 15.06% y 9.10%, respectivamente, mientras que al siguiente año estos créditos cerraron en 11.08%, 12.15%, 9.53% y 12.48% el último día de diciembre.

En el último día de diciembre 2023 y 2024, los intereses a los tipos de financiamientos ya referidos fueron el primer año de 9.69%, 12.72%, 18.59% y 11.27%, 11.29%, 13.50%, 19.52% y 10.87% (2024).

Comportamiento

La Tasa de Política Monetaria (TPM) no se transmite de forma automática en el mercado, debido a que presenta un rezago en el tiempo

Las tasas activas bancarias se mueven de acuerdo a las condiciones del mercado, del tipo de producto, de los plazos, del tipo de préstamo y de las condiciones de los clientes.