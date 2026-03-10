¿Qué tanto podría variar el precio de los combustibles en RD con el alza del petróleo?

Los recientes conflictos que enfrenta Irán contra Estados Unidos e Israel traen como consecuencia alteraciones en el precio del barril de petróleo Texas Occidental Intermedio, superando los 100 dólares.

El informe emitido este domingo por varias agencias internacionales como EFE, registra que el costo por barril es de hasta 104.61 dólares, lo que representa un aumento de 36% comparado a semanas pasadas y una subida récord.

Barril de petróleo supera los 100 dólares tras conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel Lea también

El barril de petróleo Texas Occidental Intermedio, es el combustible que se utiliza en República Dominicana, por lo que se estima que, si este carburante presenta aumentos de precios la posibilidad de que el país se vea afectado es alta.

No sería la primera vez

Una situación similar ocurrió en 2022 por los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, tras este hecho, el presidente Luis Abinader se refirió al tema de los combustibles por los aumentos en el costo del barril de petróleo registrado en ese año, lo que evidencia que por no ser República Dominicana productor de petróleo, las alzas que tengan en los países productores impacta directamente al país caribeño.

“Estados Unidos y Europa están sufriendo su peor inflación en 40 años, desde el Gobierno damos seguimiento permanente a esta variaciones de precios internacionales con la expectativa de que retornen a los niveles preCovid. No obstante, el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha agudizado la situación en las últimas dos semanas con impactos muy altos en la economía mundial y en la nuestra”, expresó el mandatario mientras compartía las nuevas medidas que se tomarían para contrarrestar la crisis económica que enfrentaba el país.

Dentro de esas medidas, Abinader anunció que congelaría los precios de combustibles siempre y cuando el petróleo se mantenga en un rango de entre 85 y 115 dólares.

“Subsidiar los combustibles con el parámetro de que mientras el precio del West Texas Intermediate del WTI (sus siglas) esté por encima de 85 dólares por barril y por debajo de 115 dólares el Gobierno mantendrá sin variación los precios internos de los hidrocarburos al nivel del 4 de marzo de 2022”, explicó Abinader.

En la actualidad y tras la guerra entre Irán e Israel, el precio del petróleo aún no supera los 115 dólares, por lo que tras las declaraciones del actual presidente en 2022, el valor de los combustibles posiblemente se mantenga en su estado.

Además, en el mismo contexto Abinader informó sobre las subidas de precio que había presentado el petróleo en ese momento por la situación de guerra que vivía Rusia y Ucrania, “el precio del barril de petróleo era de 45 dólares en agosto de 2020, es decir, al llegar nosotros al gobierno, el pasado viernes 4 de mayo cuando hicimos estos cálculos estaban en 115 dólares y hoy está a 119 dólares”.

Variación de precios durante el 2025

Los boletines semanales emitidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) durante el 2025, fue el punto de referencia tomado por periodistas de este medio para evaluar el comportamiento de los costos de combustibles durante ese año, y así, determinar cuáles aumentos se registraron en los carburantes.

Para confirmar si durante ese período el precio de los principales combustibles presentaron cambios, se obtuvieron informaciones a través de los registros del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y del Portal Nacional de Datos Abiertos y se encontraron los siguientes datos:

El Gas Licuado del Petróleo (GLP) estuvo con un precio de RD$132 durante el primer semestre del año, mientras que a inicios de julio tuvo un aumento de 5 pesos alcanzando los RD$137 pesos por galón.

El Gasoil Óptimo inició el año costando RD$239. Sin embargo en el mes de julio presentó un aumento de 3 pesos, llegando a costar RD$242 por galón, con este precio se mantuvo hasta final de 2025.

Igualmente, el Gasoil Regular registró un aumento de 3 pesos, a inicios de año y hasta junio estuvo costando RD$221, pero en la segunda mitad de 2025 aumentó su precio a RD$224 por galón.

Sin embargo, los precios de la gasolina se mantuvieron intactos durante todo el año, la Regular se frisó en RD$272 y la Premium RD$290.