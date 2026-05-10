Los choferes siguen descontentos por el alza de los combustibles

Mientras el costo del pasaje se mantiene estable en las principales rutas del Sur, Este, Cibao y el Gran Santo Domingo, los choferes del transporte público están “al grito” con los precios de los combustibles.

Esta situación ganó notoriedad desde semanas atrás debido al alza de la gasolina, el gasoil y el gas licuado de petróleo en el país, cuyo incremento es un reflejo de las tensiones en Medio Oriente iniciadas a comienzos de este año.

Listín Diario visitó las rutas de transporte público que, desde Santo Domingo, se dirigen al interior del país y zonas campesinas, donde constató el malestar de los conductores.

Rutas del Sur

En las rutas sureñas, hasta el momento el monto del pasaje permanece "intocable". Para Elías Piña el precio es de RD$700, San Juan RD$500, para el municipio de Bánica RD$700 pesos, El Cercado RD$800 y Tamayo 500 pesos.

Transportes públicos de la capital.Raúl Asencio

“Los combustibles están muy altos, demasiado altos, y nosotros queremos que lo bajen porque se ha mantenido subiendo, el pasaje está estable y así no se puede”, manifestó Jaime Valdez Moreta, propietario de una guagua que brinda servicio a la ruta de Elías Piña-Santo Domingo.

Explicó que en estos momentos, en un viaje de ida y vuelta hacia la provincia sureña, gasta en combustible entre RD$5,500 y RD$6,000, cuando en meses pasados solo debía disponer de RD$3,000.

“Hay demasiado gasto en el precio de los combustibles, esto es el final, esto no lo aguanta nadie”, declaró al Listín Diario.

Zonas del Este

Mientras en las zonas del Este el pasaje hacia Bávaro, Punta Cana, RD$500 y en La Romana RD$300.

“Muy pronto el pasaje se tendrá que aumentar, porque si no tenemos para costear los gastos de la guagua, tendremos que dejar de trabajar y esto está sumamente difícil”, expresó su disgusto Tony Riveras, un chofer de la terminal del Sindicato de Choferes y Empleados de La Romana-Santo Domingo (Sichoem).

Para el Cibao

Para dirigirse a la región del Cibao o zonas del norte del país como el municipio de Nagua, el precio del pasaje es RD$400. Para Hatillo Palma, Pimentel y El Abanico en Bonao, provincia Monseñor Nouel, tiene un monto de RD$350.

Mientras que trasladarse a Moca cuesta RD$300, Cotuí RD$300, La Vega RD$250, Maimón RD$200, San Francisco RD$300 y Salcedo RD$300.

“El precio de los combustibles está subiendo todas las semanas, y aquí se está tratando de no aumentar el pasaje, siempre que el Gobierno nos resuelva con el gasoil subsidiado que nos dan. Mientras estemos con ese gasoil, está todo bien”, manifestó Rafael Mejía, quien es el control de la ruta del Cibao en el Kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte.

Rutas de la capital

Las rutas capitalinas tampoco evidencian variaciones en el precio del pasaje.

Por ejemplo, el corredor 27 de Febrero cobra RD$40 cuando la guagua no brinda el aire acondicionado; de lo contrario, el precio es RD$50, según afirman transeúntes.

La ruta de carros de concho hacia Los Mameyes y el Acuario Nacional en el municipio Santo Domingo Este es de 40 pesos.

“El combustible está muy caro y el Gobierno tiene que bajarlo, o si no tendremos que subirle RD$10 al pasaje, porque todo va a subir y me imagino que la gente no podrá pagarlo”, expresó descontenta Ana Francisca Guaba, quien es chofer hace 30 años en la ruta hacia Los Mameyes desde la parada José Martín, en la avenida Duarte de la capital.

Mientras que los carros de transporte público desde el Parque Independencia hacia la plaza comercial Sambil, calle 30 de marzo, Villa Juana, Villa Consuelo, San Martín, Parque Enriquillo tienen una tarifa de RD$35.

Precio de los combustibles

Se recuerda que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que para la semana del 9 al 15 de mayo los combustibles mantendrán su precio.

A través de una publicación en redes notificó que la gasolina premium se mantiene en RD$ 323.10 por galón y la gasolina regular a RD$ 301.50.

El gasoil óptimo se continuará comercializando a RD$ 275.10, el gasoil regular a RD$ 253.80; mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) mantiene su precio de RD$ 137.20 por galón y gas natural a RD$ 43.97.