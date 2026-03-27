Director de Presupuesto dice avanzan en identificar recortes en el gasto público

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, indicó ayer que avanzan en las identificaciones de posibles recortes en términos generales, como medida para reducir el gasto y hacer las precisiones en las finanzas públicas que requiere la situación.

Rijo Presbot expuso a Listín Diario que están dando seguimiento a todas las apropiaciones no ligadas a las metas priorizadas definidas por el presidente Luis Abinader, y así eficientizar el gasto público en coherencia con la situación de crisis que vive la economía global.

“Con esta incertidumbre, estamos dándole seguimiento a todas las apropiaciones no ligadas a metas”, apuntó el funcionario.

Indicó que ya el Gobierno dio a conocer las medidas que se están tomando para proteger los sectores productivos y sobre todo a la población vulnerable.

“Creo que se han expuesto las medidas pertinentes que se van tomando” señaló y como ejemplo de las medidas para proteger el bolsillo apuntó el subsidio a los combustibles.

“Solo pensar que la gasolina debió subir 60 pesos y solo se incrementó en 10 pesos, significa que de cada 10 galones que usted le puso a su vehículo el Gobierno le está subsidiando 500 pesos”.

Economistas dicen medidas del Gobierno para mitigar efectos del alza en precios no son suficientes Lea también

Anuncio

El pasado domingo, el Gobierno activó una serie de mecanismos para dar seguimiento diario a la evolución de los precios internacionales y anticipar cualquier impacto en nuestra economía, así lo anunció el presidente Luis Abinader en una alocución dirigida a la población.

El mandatario planteó tres objetivos fundamentales en el que se enfocaría el Gobierno: primero, mantener a toda costa la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, mediante la protección a los hogares más vulnerables, el fortalecimiento de los programas sociales y la reasignación de recursos desde partidas menos prioritarias.

“Ya hemos identificado cerca de 10,000 millones de pesos que podrán destinarse a estos fines sin aumentar el gasto total”, aseguró el Jefe de Estado durante su discurso.

En segundo lugar, Abinader dijo que serían monitoreados los precios de alimentos e insumos agropecuarios y que se implementaría nuevamente un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de RD$1,000 millones para mantener sus precios en los rangos que tenían antes de la crisis y así evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos a las familias dominicanas.

En tercer lugar, el mandatario señaló que el Gobierno iba a procurar sostener la inversión pública como motor del crecimiento económico, incluso en este contexto internacional complejo. “Sabemos que la coyuntura no puede determinar ni deteriorar nuestro futuro.

Sacrificio

El Presidente Abinader dejó claro que, a pesar de las medidas que se estaban tomando para evitar el deterioro de la economía y que la crisis afecte a los más vulnerables, la población tendría que asumir un nivel de sacrificio ante el incesante aumento del precio del barril de petróleo.

“Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en los costos de transporte y, en alguna medida, en los precios de los alimentos. No porque nuestra economía tenga debilidades, sino porque enfrentamos un choque externo de gran magnitud”, sentenció el Presidente.

Precios aumentan

Partidos políticos, transportistas, comerciantes, empresarios, han expresado su valoración respecto a las medidas expuestas por el Presidente, y algunos sectores han empezado a plantear la necesidad de ajustar el precio de productos y servicios.