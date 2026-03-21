Economistas dicen medidas del Gobierno para mitigar efectos del alza en precios no son suficientes

Los economistas Miguel Collado Di Franco y Juan Ariel Jiménez, externaron sus valoraciones respecto a las medidas tomadas por el Gobierno para mitigar los efectos del alza en los precios del barril de petróleo y la inestabilidad la economía global.

“Las medidas no son profundas, no resuelven ningún problema. Se necesita en este momento, acción. Cuando me refiero a acción en un momento como este, es tomar medidas que mejoren los fundamentos de la economía”, indicó el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales (CREES), Miguel Collado Di Franco.

Puntualizó que habría que empezar por la parte impositiva con una reforma tributaria integral que reduzca tasas impositivas y aumente bases. En ese sentido, habría que revisar los impuestos a los hidrocarburos”.

Collado Di Franco señaló que si el Gobierno no quiere tocar el gasto corriente debería procurar con el Consejo de Ministros mínimo una reducción de 5% del gasto corriente al presupuesto complementario.

“Una reducción del 5% del gasto y esto ayudaría. Esto serían más de 1,000 millones de dólares, esto ayudaría a reducir el endeudamiento, la necesidad de endeudamiento, incluso hasta crear un ahorro, si es posible”.

Agregó que la clase política gobernante debe también sacrificarse en estas circunstancias y eso es una forma de hacerlo. Expuso que a las alzas del petróleo y del gas natural, se unen los fletes, los fertilizantes, químicos diversos que van a incrementar o podrían incrementar. “Es muy probable que tengamos un encarecimiento de muchos bienes importados por la vía de los costos de producción, pero también por la vía de los fletes”.

En tanto, el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). Juan Ariel Jiménez, expuso que todo lo que pueda hacer el Gobierno para evitar que cualquier problema económico se traduzca en mayores costos de la canasta básica es fundamental, pero que todavía faltan medidas.

Dijo que es correcto que las autoridades gubernamentales subsidien el costo de los fertilizantes para evitar que el agro genere aumento de costos y que eso se traduce en mayores precios. “Ahora, eso es insuficiente”, enfatizó.

Agregó que el país debe tener una política de desarrollo agropecuario que vaya fundamentalmente a apoyar a los productores nacionales para poder tener espacio para resistir los embates de situaciones como las que se viven en este momento.