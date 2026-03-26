El dirigente sindical Mario Díaz propone sanciones por alza de pasajes

El abogado y dirigente sindical, Mario Díaz, planteó este jueves la suspensión temporal de licencias de operación y la aplicación de sanciones administrativas contra los sindicatos de choferes que aumenten los precios de los pasajes de manera parcial, pese a recibir subsidios del Estado.

Díaz, quien tiene el cargo como secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, sostuvo que esta práctica constituye una falta de prudencia en el contexto actual de crisis y, además, viola lo establecido en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

En ese sentido, explicó que esa legislación establece que los precios del transporte de pasajeros deben ser autorizados primero por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), lo que significa que cualquier aumento sin autorización oficial representaría una infracción automatica.

El dirigente insistió que el sector transporte no aplicará incrementos en los precios de los pasajes ni en los fletes de carga, en concientización al impacto de la crisis.

Asimismo indicó que el alza de los derivados del petróleo está afectando la capacidad económica y operativa de los transportistas, lo que podría generar presiones en el sistema si no se adoptan soluciones oportunas.

En ese contexto, Díaz manifestó su apoyo a una decisión del Gobierno de congelar el precio del gasoil regular mientras se mantenga vigente la última factura petrolera. Recordó que una medida similar fue aplicada al Gas Licuado del Petróleo (GLP), lo que ha contribuido a contener los costos en el sector.

Según Díaz, extender esta política al gasoil podría garantizar la estabilidad del sistema de transporte de pasajeros y de carga sin transferir mayores costos a la población.

A su vez, insistió en la importancia de mantener el equilibrio entre la sostenibilidad del sector transporte y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos, en medio del actual panorama económico internacional.