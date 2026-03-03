Economía dominicana creció 3.5% en enero

El Banco Central consideró ayer que el crecimiento interanual de 3.5% en enero 2026 de la economía dominicana refleja el ritmo de expansión de la actividad económica más alto de los últimos diez meses, luego de haber registrado un incremento promedio de 2.1% en el año 2025.

Las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) al mes de enero son el resultado principalmente del desempeño favorable del valor agregado real del sector construcción (7.6%), manufactura local (3.4%) y de las actividades del sector servicios en su conjunto (3.5%).

Dentro de estas últimas, precisa la entidad bancaria, se destacan hoteles, bares y restaurantes (3.8%), intermediación financiera, seguros y actividades conexas (4.6%), enseñanza (7.8%), salud (5.8%), servicios profesionales (4.0%) y otras actividades de servicios (3.5%). “Este desempeño se ha logrado pese al contexto internacional de incertidumbre caracterizado por tensiones geopolíticas y cambios en la política de comercio exterior, así como en el ámbito migratorio y de programas sociales implementados por los Estados Unidos de América, que afectaron las expectativas de los agentes económicos”, indica en un comunicado de prensa.

En el ámbito doméstico, al analizar el comportamiento de enero 2026 por actividad económica, se observa que la construcción ha iniciado el año con un crecimiento interanual de 7.6 %, el cual se explica por una mayor ejecución en el gasto de capital por parte del sector público que cerró el 2025 en 2.9% del PIB, 0.4 puntos porcentuales mayor al verificado en 2024 y por la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos.

El Banco Central estima que la reactivación del componente privado ha estado influenciada en gran medida por condiciones financieras más flexibles promovida por la política monetaria.