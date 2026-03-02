Cantidad de tierras raras sigue siendo enigma en RD

La cantidad de tierras raras mencionadas por el presidente Luis Abinader en su sexto discurso de rendición de cuentas causó efervescencia en la ciudadanía, puesto que el mandatario se refería a 150 millones de toneladas brutas de tierras raras, pero sin especificar la cantidad de minerales.

El nombre de tierras raras se refiere a la bauxita, una roca sedimentaria blanda o dura, que contiene óxidos e hidróxidos de aluminio hidratados. Esta posee los 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

Al ser contactado, el geólogo Osiris de León especificó que los estudios para determinar la cantidad de tierras raras aún no han sido completados, tras preciar que lo mencionado por el mandatario corresponde a una cantidad bruta en términos de minería.

“Cuando el presidente dice que tenemos 150 millones de toneladas brutas de mineral, refiere a que si usted fuera a sacar toda esa tierra roja que hay en Las Mercedes, en El Aceitillar, en El Turco y en Puerto Escondido, eso sumaría 150 millones de toneladas métricas y dentro de ese mineral es que están los elementos de tierras raras”, destacó el geólogo.

La cantidad mencionada por el mandatario se refiere al mineral in situ, aquel que se extrae sin remover la roca madre ni mover el material de su ubicación original en el subsuelo, mediante técnicas de lixiviación o disolución.

Aseguró que se han estado realizando perforaciones para extraer muestras, determinantes que estas tienen entre el doble y el triple del valor promedio de las bauxitas de otros países que están enriquecidas con elementos de tierras raras.

Lo que determina una señal positiva; esto quiere decir que, por tonelada métrica de mineral que se lleve al procesamiento metalúrgico, se obtendrá mayor cantidad que en otras naciones.

zonas donde hay

Las cuatro principales localidades geográficas que han sido exploradas en la zona de Bahoruco donde se ha encontrado presencia de tierras raras son Las Mercedes, El Aceitillar, El Turco y Puerto Escondido.

Estas zonas se establecieron debido a la presencia de la compañía Alcoa Corporation, quienes realizaban sus operaciones mineras desde el año 1959 hasta el año 1982, para sacar bauxita en Las Mercedes y en El Aceitillar.

“El Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería y el Servicio Geológico siguen haciendo muestreos para determinar los valores en partes por millón que hay en cada tonelada métrica en diferentes niveles de esos depósitos, porque se muestrea arriba, en el centro y abajo”, afirmó De León, quien explicó que para determinar la cantidad exacta de tierras se debe calcular el volumen de cada contenido presente en el mineral de la tierra roja llamada bauxita.

empresas minera en rd

Mediante el decreto 453-24, el presidente Luis Abinader creó la Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom), una entidad pública de capital único estatal, cuyo propósito es la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, particularmente aquellos relacionados con las tierras raras.

china lidera

Hasta el momento, el país con mayor cantidad de tierras raras es China, aunque el geólogo De León precisó que la cantidad no ha sido excluida o si se refiere a toneladas brutas de minerales.

“China es el país que más tiene. Lo que ocurre es que China ha dicho que tiene 44 millones de toneladas métricas de tierras raras, pero no ha explicado si eso son toneladas brutas o si eso es el contenido neto de elementos de tierras raras”, puntualizó.