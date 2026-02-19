Sector minero propone reforma de ley para el desarrollo sostenible y modernización de RD

La Cámara Minera Petrolera (Camipe) presentó el documento de reforma “Una nueva ley minera : reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana” como una propuesta innovadora que reemplaza la actual Ley 146-71 , vigente desde 1971.

Según palabras del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, la reforma se moderniza con las exigencias del sector minero actual, resultando compatible en materia de tecnología, el proceso burocrático para concretar proyectos y estándares internacionales que exigen un crecimiento sostenible y cuidado del ambiente medio.

“Es una ley bastante obsoleta para lo que verdaderamente se está realizando, y una ley moderna debe incorporar aspectos como tiene que ver la velocidad de la permisología, que es un momento importante para atraer inversión, pero también debe fortalecer la relación entre la minería y las comunidades alrededor de las zonas mineras, que deben ser o tener recursos disponibles y debidamente fiscalizados para fortalecer las comunidades alrededor de las zonas mineras”, argumentó.

En sus palabras, este proyecto busca atraer la inversión y condiciones adecuadas para el desarrollo de la minería, tomando en cuenta los estándares ambientales. Con su aplicación se lograría duplicar su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), beneficiando a la economía nacional.

Asimismo, Martín Valerio, director ejecutivo de la Camipe, expresó que esta reforma fue propuesta desde el período final de la administración del expresidente Danilo Medina como una propuesta a la Ley 146-71, pero en términos jurídicos y mecánicos no era aplicable y se inició una mesa de discusión para encontrar los consensos necesarios.

Tras el cambio de gobierno, la nueva presentación incluía toda una reforma legislativa y se concluyó utilizar la prudencia para que todos los sectores discutieran, tomando relevancia otra vez en el 2024 cuando, vía consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, a la Cámara de Cuentas se le envió una matriz de la iniciativa.

Evaluada por Joel Santos, ahora se invita a los sectores involucrados a una mesa de diálogo para analizar los puntos de la reestructuración legal y poder llevarla al Congreso Nacional lo más pronto posible para someterla.

“Estamos trabajando muy de cerca en el intercambio de opinión con el gobierno y queremos, obviamente, que la pieza cruce, pero que sea la mejor ley posible”, indicó Valerio.

Cambios

En comparación con la actual, esta nueva ley sugiere una hoja concreta que incluye una Ventanilla Única Minera con plazos definidos y trazabilidad digital, monitoreo ambiental en tiempo real con base científica, garantías financieras para los planos de cierre desde el inicio de cada proyecto y mecanismos transparentes para la gestión de los beneficios territoriales.

Eliminación de la duplicidad de funciones, un régimen fiscal más flexible según el tamaño del proyecto y asegurar que la actividad minera opera bajo reglas claras, fiscalización moderna y estándares ambientales rigurosos acordes al crecimiento sostenible, competitividad y desarrollo territorial.

Tierras raras

Sobre las tierras raras , el ministro informó avances significativos en la fase de exploración y prevé determinar una cantidad bruta a finales de este año y en el primer trimestre del 2027 saber el contenido de cada una de las tierras raras existentes en el país.

"Hemos tomado ya la cantidad de muestras suficientes y análisis en el laboratorio que nos dan, como dicen los técnicos, una certeza científica y estadística de los recursos que tenemos. Obviamente, se requiere de una evaluación, se requiere de un estudio para poder ya dar más certeza al respecto, pero el proyecto sigue avanzando de manera importante", explicó.

En ese mismo orden de ideas, Valerio enfatizó que la nueva ley menciona el tema de las tierras raras por la oportunidad que tiene el país para su exploración, para seguridad jurídica darle al inversor ya la empresa.