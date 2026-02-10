Muestras enviadas a Canadá arrojan buen prospecto tierras raras de Pedernales

El Gobierno trabaja de forma acelerada en las zonas de hallazgos de tierras raras en la provincia sureña de Pedernales, con la premisa de que se está ante un yacimiento secundario, cuyo impacto al medioambiente sería muy bajo, con una décima parte comparado con los materiales radiactivos de las minas de China y, casi la mitad por debajo de California.

Hasta el momento “el prospecto es bueno” y se infiere que se encontrarán todos los minerales considerados tierras raras. Ya hay datos de entre dos a tres depósitos explorados.

El yacimiento es secundario y los trabajos aquí avanzan de forma acelerada, respecto a los minerales más ambicionados para la industria energética y tecnológica en el mundo y sobre el cual el Gobierno dominicano trabaja con la asistencia de Estados Unidos.

Se ha comprobado ya que en la zona de Ávila, y Las Mercedes, cerca del área norte de Cabo Rojo hasta la loma de Los Arroyos hay una extensión superficial de 14,876.045 hectáreas con pequeños depósitos de tierras raras. Hay muchos depósitos y las muestras colectadas están ya en Canadá.

El Gobierno ha acelerado el paso con las tierras raras para a final del año iniciar las infraestructuras. Este mes empieza la fase de estudio para luego implementar un plan conceptual de minería.

En la zona, comprendida como la Reserva Fiscal Minera Ávila, que se encuentra a casi 250 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo, está siendo explorada de forma constante en zonas que no están habitadas y habitadas, para dentro de tres a cuatro meses lanzar un estudio de mercado que permita dimensionar el proyecto y tener una idea clara de lo que realmente hay. Para final de este mismo año 2026 se tiene proyectado comenzar con las infraestructuras y conocer la demanda del mercado.

Alrededor de 35 personas se encuentran trabajando directamente en el lugar del proyecto, pero se estima, según expertos mineros, que se requerirá de mucho personal e incluso habrá que enviar personas a formarse fuera del país para poder hacer frente a las necesidades de desarrollo técnico.

Reserva fiscal Ávila.Archivo

Esto permitirá que la provincia de Pedernales sea una fuente de trabajos, ya que según informes, el Gobierno planea realizar en el sitio todo el procesamiento de los minerales y no enviar fuera el material en bruto.

Por lo pronto, ya se cuenta con la norma standard minera NI 43-101, la cual establece los patrones de calidad y explica cómo hacer las exploraciones mineras y, garantiza que las empresas lo reconozcan y puedan ofrecer al público información científica y técnica sobre proyectos mineros, como se aplica en Canadá y luego validar la tecnología.

La NI 43-101 se creó después del escándalo Bre-X para proteger a los inversores de divulgaciones de proyectos mineros sin fundamento, según reportes internacionales.

Actualmente se están colectando informaciones para iniciar este mes la fase de estudios y luego aplicar el plan de minería. La fase de estudios envuelve iniciar los procesos y estudios de línea de base para saber qué hay.

Los yacimientos primarios de tierras raras son concentraciones minerales originales formadas en rocas ígneas, metamórficas o hidrotermales, como por ejemplo el granito.

En cambio, los yacimientos secundarios de tierras raras son depósitos superficiales formados por la erosión de rocas ígneas, que se concentran dentro de arcillas, arenas o gravas y son más fáciles de procesar.

Los metales de tierras raras conforman 17 elementos de la serie de los lantánidos, además del itrio y el escandio.

La primera vez que se habló de tierras raras en Pedernales fue mediante una publicación en este medio, como resultado de una investigación realizada por el economista Luis Vargas, y los expertos Scarlet García Caro y Roberto Mallén Brea, reproducida en Barómetro de Energía y Minas, de mayo 2016.

Los expertos presentaron el referido estudio elaborado para la Dirección de Data e Investigación (DDIS) del Ministerio de Energía y Minas (MEM, en el que plantean el potencial minero de la zona fronteriza domínico-haitiana.

El especialista Mallén Brea explicó que la zona fronteriza tiene el mejor régimen solar del país, presenta las mayores medidas de radiación global horizontal y radiación directa horizontal a nivel nacional, pero a pesar de estas ventajas posee probados yacimientos de oro, bauxita, caliza, yeso y carbón mineral, cobre, sal gema, travertino, agregados de abanicos aluviales, arcillas industriales, sílice, feldespatos, micas, baritina y materiales para la fabricación de cemento.

Destacan abundante bauxita en Aceitillar y Las Mercedes, en Pedernales, la cual comenzó a explotarse desde 1959 hasta 1982 en Cabo Rojo por la empresa estadounidense Alcoa Exploration Company, la tercera más grande productora de aluminio en el mundo.

Indican que una parte de las reservas probadas de bauxita en Pedernales se encuentra en el parque nacional Jaragua (Aceitillar y Las Mercedes), lo que imposibilita su explotación. Y, “tierras raras”, una combinación de 17 elementos químicos usados en reactores nucleares y tecnologías láser, muy ambicionado en el mundo. También hay caliza, mármol, margas, arcilla y arena silícea. “Estos últimos recursos potencian aún más el desarrollo de la minería en Pedernales”, agregan.

La provincia de Pedernales está ubicada en el suroeste de República Dominicana y guarda un gran potencial en ecoturismo, de playa, caza, aventura y cultura. Fue fundada en 1927 en el Gobierno de Horacio Vásquez (wikipedia).

El decreto 430-18,”Reserva Fiscal Minera de Ávila”, dice textualmente que “la existencia de tierras raras en la provincia de Pedernales fue confirmada por muestreos realizados por una misión gestionada por el Banco Mundial en 2015”.

Además, “los resultados reportados en los estudios geoquímicos realizados en el programa de cooperación Sysmin II, patrocinado por la Unión Europa en el año 20211, detectaron anomalías geoquímicas de tierras raras denominadas: praseodimio, neodimio y europio en la provincia de Pedernales”.

El referido decreto manda a explorar posibles yacimientos en las zonas de Las Mercedes, La Altagracia, y Aguas Negras. Incluyendo los parajes de Ávila, Bella Vista, Boca tajón, Cabeza de Agua, Cabo Duarte, Canta la Rana, Colonia de los Arroyos, Colonia de Mencía, Don Juna, El bambú, y el Mogote.

Grágica tierras raras. 2016.Externa

También en Jarro Sucio, Los Corales, La Canoa, La Manigua, La Ros, Los manguitos Pasu Sena, San Isidro, Sambu y Cinco Hectáreas.

El radio de investigación abarcaría 14,876.045 hectáreas y el punto de partida iniciaría por el paraje Don Juan, a 300 metros del Río Bonito.

Elementos

Los elementos que componen las tierras raras son escandio, itrio y otros 15 del grupo de los lantánidos, como el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, eurocopio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecios.

Se usa en teléfonos móviles y ordenadores, coches híbridos, armas y equipos médicos, y en energía renovables como en turbinas eólicas.

A la fecha, se conoce que China es el mayor productor mundial de tierras raras. Le siguen Australia, India, Brasil, Canadá, Myanmar, Burundi, Estados Unidos, Vietnam, Tailandia, Rusia y Groenlandia..

Datos de especialistas mineros indican su uso “desde teléfonos móviles y ordenadores, pasando por coches híbridos, hasta armas y equipos médicos, requieren de tierras raras para su fabricación” y en energía renovables como turbinas eólicas.

Explican que la clave en parte está en sus grandes capacidades magnéticas, debido al cada vez más reducido tamaño de los dispositivos electrónicos, y a que elementos como el iterbio y el terbio, con una alta conductividad eléctrica, permiten un mayor almacenaje.

Los elementos de tierras raras son componentes importantes en dispositivos de alta tecnología: celulares, vehículos eléctricos, láseres, radares, misiles guiados, pantallas planas, imanes, catalizadores cerámicos, micrófonos, audífonos, fibras ópticas, entre otros. Adicionalmente, han sido utilizados en agricultura, para acelerar el crecimiento de plantas, y su resistencia al estrés sin daño.

El mayor depósito del mundo se encuentra en Bayan Obo, al norte de China, y es responsable, aproximadamente, de la mitad de la producción mundial de este mineral desde 2005.

El fenecido ingeniero Ramón Alburquerque fue el primero que reveló que Estados Unidos está colaborando con el país en el proceso de exploración de tierras raras en la provincia fronteriza de Pedernales.

Previamente, el presidente Luis Abinader anunció la creación de la Empresa Minera Dominicana, S.A. (EMIDOM) mediante el decreto 453-24 para potenciar la extracción sostenible de recursos estratégicos del país, con un enfoque especial en las tierras raras.