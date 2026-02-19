Exportaciones de tabaco de RD se incrementaron más de RD$ 1,000 millones en 2025

El Instituto del Tabaco de República Dominicana (INTABACO) informó que las exportaciones de tabaco y sus derivados aumentaron 1,183 millones de pesos en el 2025 con relación al año anterior, pasando de 1,340 millones de dólares en el 2024 a 1,359 millones de dólares en el 2025, lo que representa un incremento de un 1.4 %.

Esta información fue dada a conocer por el director del INTABACO, Iván Hernández Guzmán, luego de la firma de un acuerdo con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) rubricado por su presidente y canciller Frank Rodríguez González.

Ambas instituciones acordaron trabajar en conjunto en la formación de estudiantes del área agrícola sobre las técnicas de siembra y curado del tabaco; así como de elaboración de cigarros.

Estas prácticas se llevarán a cabo en la finca de la Universidad en Estancia del Yaque, provincia Santiago.

Frank Rodríguez González, presidente de UTESA, manifestó satisfacción por este acuerdo que beneficiará a miles de estudiantes de las carreras agrícolas y contribuirá a la formación de mano de obra calificada para la industria del tabaco que va en constante crecimiento, ya que es el tercer producto más exportado del país luego del oro e insumos médicos.

Mientras que Iván Hernández Guzmán, director del INTABACO, informó que dicha industria generó más de 122 mil empleos directos e indirectos, 38,000 de los cuales, de zonas francas, siendo líder en generación de puestos de trabajo de dicho sector.

Hernández Guzmán destacó que 11 productos de tabacos dominicanos y sus derivados son exportados a 142 países por 287 empresas ubicadas en ocho provincias del país.

Indicó que el Gobierno apoya al sector con financiamiento, capacitación y construcción de infraestructuras como las zonas francas de San Juan.

Principales mercados de exportación

El funcionario explicó que los principales mercados de exportación de tabaco dominicano son los Estados Unidos generando 7,124 millones de dólares, seguido por la India que produce U$1,611 millones, Haití con U$1,202 millones, Canadá con U$757 millones, Puerto Rico U$706 millones, Países Bajos U$479 millones, China U$309, Bélgica U$233.9, Alemania U$147.16, Colombia U$143.6, Jamaica con 114.5 y Cuba con 113.7, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (PRODOMINICANA).

Iván Hernández Guzmán dijo que también España compra U$106 millones de dicho producto, seguido por el Reino Unido con U$105 mm, Suiza U$85 mm, Italia U$84 mm, Japón U$80, Guyana U$59, Brasil 57, Islas Turcas y Caicos $55.9, Francia 55.05, Trinidad y Tobago 53, Francia, Trinidad y Tobago U$53.4, Costa Rica U$50.9, Nicaragua U$50, Costa Rica U$50, Nicaragua U$50, México 48 e Islas Vírgenes U$47 millones de dólares.

Otros mercados de importancia en la exportación de tabaco son Panamá produciendo U$47.2 millones de dólares, Corea del Sur U$42, Perú U$24, Bahamas U$22, Barbados U$21, San Martin U$20, Curazao U$20, Ecuador U$19.8, El Salvador U$18.2, Emiratos Árabes Unidos U$17.8, Hong Kong U$17.4 y Chile 17 millones de dólares.

También Antigua y Barbados U$15.2, Aruba U$14, Surinan U$11.3, Sirlanda U$11, Malasia U$10.8, Vietnam U$10.5, Tailandia U$9.3, Arabia Saudita U$14.2, Turquía U$9, Granada U$7.5, Filipinas U$6.4, Eslovaquia U$5.9, República Checa U$5.5, Bangladéch U$5.3, Nueva Zelanda, Portugal, Qatar, Letonia, entre otros.