Presidente del Popular dice que hay que estar tranquilos porque RD tiene suficientes divisas

El presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, dijo que el país tiene una trayectoria de estabilidad de más de 20 años, por lo que no existen factores estructurales para desconfiar del peso dominicano.

Indicó que el país tiene fuentes robustas de generación de divisas en el turismo, las remesas, la inversión extranjera, las exportaciones y en las reservas internacionales.

Paniagua señaló que las reservas internacionales del país están muy por encima de las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional.

"Nosotros cerramos el año pasado con reservas internacionales de US$14,700 millones, con un incremento de US$1,300 millones con respecto al cierre del 2024. Eso representa seis meses de importaciones", señaló.

El Fondo Monetario recomienda tres meses de importaciones con reservas internacionales. Eso representa el 11.4% del PIB, dijo Paniagua. El Fondo recomienda un mínimo de 9% a 9.5% del PIB.

Paniagua destacó la importancia que significó la disposición de las autoridades monetarias de aplicar una política expansiva, cuyos resultados comenzarán a verse este año. Y, añadió que respecto a la percepción del riesgo, el país ha mejorado de una manera importante en los últimos cinco años.

Explicó que medida por el EMI que es la diferencia de la tasa de los bonos soberanos del país con la tasa del bono del Tesoro de los Estados Unidos, el año pasado el país cerró con una diferencia de 169 puntos base y eso indica que está por debajo del promedio de América Latina y por debajo del promedio del mundo, incluyendo los países de Europa, Estados Unidos, y los países en sentido general.

Manifestó que, para ponerlo en contexto, cuando inició la pandemia, la diferencia entre la tasa del bono soberano del país y el bono de Estados Unidos era de 850 puntos, por encima del promedio regional y del mundo. Solo el año 2024 el país cerró con una diferencia muy positiva de 204 puntos y el año pasado de 169 puntos.

Al respecto, dijo que se trata de la confianza de los inversionistas.

El presidente ejecutivo del Popular sostuvo que no hay razones para una depreciación de la moneda e invitó a confiar en la estabilidad del país, "que es lo que nos diferencia".

Indicó que si uno mide la tasa de cambio del 31 de diciembre 2025, con respecto a la tasa del 31 de diciembre del 2024, la depreciación es de de 3.3%.

Recordó que desde hace 20 años, la depreciación promedio ha estado por debajo del 5% y muy pocos países pueden exhibir esto.

Recalcó que con el tema de la tasa de cambio hay que estar tranquilos, porque hay suficientes divisas para atender las necesidades del país, “y repito: no existen razones estructurales para desconfiar de la tasa del dólar contra el peso dominicano”.

Todo lo contrario. Y hablamos también recalcó el liderazgo del crecimiento económico del país en la región, al pasar el año pasado de 2.2%, por debajo de lo tradicional, pero en un contexto en el que la merma en el crecimiento económico se vio a nivel mundial.

Puso de ejemplo a Estados Unidos, Europa y América Latina que habían proyectado un crecimiento mayor y terminaron con uno menor.

Expuso que otra ventaja competitiva del país hay autoridades monetarias experiencia, capaces de entender lo que viene y actuar a tiempo y se proyecta llegar a un crecimiento de un 4.5%.

Los Estados Unidos van a aumentar de 1.9 a 2.1. América Latina va a aumentar de 2.1% a 2.3%, Europa va a aumentar de 1.1% a 1.2% y en este año 2026 República Dominicana va a aumentar de 2.2% a 4.5%, que es el crecimiento más alto proyectado para el 2026 en América Latina, como ha sido la tradición de este país.

Reforma fiscal

Paniagua afirma apoya cualquier esfuerzo de reforma fiscal, siempre que pueda ser enfocada en una reforma integral en sentido general, que no perjudique el crecimiento económico.

Recuerda que el año pasado el país cerró con un crecimiento económico de 2% y se estima un crecimiento de 4% a 5% este 2026, que es lo que ha llevado a ser una de las economías más importantes de América Latina. Entiende que el Gobierno requiere más recursos para sus planes.

Citó que en el presupuesto del 2026 se proyecta una inversión del 2% del PIB para inversiones de capital, para carreteras que importantes para la conectividad.

"Así que nosotros estamos abiertos como organización, como sector privado, diría yo, a ver ese tema de la reforma fiscal siempre y cuando sea integral, que mejore la eficiencia de la DGII con la tecnología que se puede implementar y que no sea un obstáculo para el crecimiento económico, que es realmente lo que nos diferencia en el país y lo que fomenta ese bienestar del dominicano", señaló.