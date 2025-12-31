¿Quiere mejorar tu relación con el dinero en este 2026? Aquí te dejamos estas estrategias

Si para este 2026 entre tus metas financieras están ahorrar más, deshacerte de ciertas deudas y organizar mejor las finanzas personales , es importante saber cuán importante es tener una buena relación con el dinero.

Con una realidad marcada por ingresos bajos, créditos crecientes y dificultad para cubrir los gastos básicos , es común desarrollar ansiedad y preocupación constante por los problemas económicos , trayendo consigo un descontrol de las finanzas o el típico pensamiento de que el dinero solo trae problemas.

Comportamientos como estos pueden provocar una mentalidad de escasez en la vida económica del individuo sin permitirle crear metas financieras claras, invertir en educación financiera o construir una relación de control con el dinero.

Para contrarrestar este comportamiento, es importante generar un cambio de conciencia positiva donde el dinero no se ha visto como un villano, sino como un medio para cumplir ciertos objetivos trazados, logrando una vida con significado. Su función no es solo de acumular.

La contadora y financiera Dileiny Concepción Villa reconoce que la relación con el dinero puede trabajarse de distintas formas, incluyendo terapias con especialistas para trabajar las emociones y así determinar desde dónde empiezan los pensamientos limitantes con el dinero.

“Cuando no se tiene una buena relación con el dinero, la organización financiera no fluye”, alertó.

Estrategias

Aunque no es un camino sencillo, señaló la cantidad de material gratuito al alcance hoy en día que permitirá construir un vínculo sano con las finanzas y hacer uso responsable de ellas.

El primer paso es instruirse con educación financiera sosteniendo que algunos bancos imparten programas financieros para enseñar con los conocimientos básicos de ahorro, presupuesto, inversión y deudas.

Las redes sociales también son aliados importantes en esta tarea, donde podrás encontrar cuentas dedicadas a las finanzas con consejos prácticos y gratuitos.

Saber sobre la existencia de aplicaciones para el presupuesto, la banca digital, recursos educativos, podcasts y plataformas especializadas en el tema ayudará a no malversar los fondos y obtener conocimientos prácticos.

Si no sabe por dónde empezar ante tanta información, lo mejor será agarrar un lápiz y papel para hacer un presupuesto mensual, tomando en cuenta el salario neto y los gastos, asegurando que los ingresos cumplan siempre los gastos básicos con límites definidos.

Una vez hecho esto, es importante que se adhiera al presupuesto realizado, destinando una parte al ahorro y ocio, evitando beneficios o gastos innecesarios.

Realizando este plan cada mes con un cumplimiento riguroso, podrá establecerse metas con propósito que le permitirá disfrutar lo ganado.