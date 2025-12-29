Gobierno gasta más en energía y combustible que en defensa y justicia

Del 1 de enero de este año que casi termina y hasta el 19 de diciembre, el Gobierno ha destinado RD$108,416.6 millones a los sectores de energía y combustibles, superando significativamente lo dispuesto para la defensa nacional (RD$53,368.0 MM), y justicia, orden público y seguridad (RD$77,434.3 MM).

Llama la atención que el Estado dominicano haya desembolsado, en lo que va de año, RD$18,610.3 millones más que el gasto total en proyectos de inversión, que según las estadísticas de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) suman RD$89,806.3 millones.

En el caso del reglón transporte, el gasto total del Gobierno alcanza los RD$87,725.7 millones en el período citado, mucho más de lo que se destinó a vivienda y servicios comunitarios con un presupuesto vigente de RD$35,656.6 millones y un gasto ejecutado a la fecha de RD$32,774.2 millones. En servicios económicos como agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, se han destinado este año RD$18,311.1 millones, mientras en minería, manufactura y construcción RD$968.3 millones.

El gasto total del Gobierno en el período 1 de nero-19 de diciembre 2025 alcanza RD$1,465,867.1 millones, para un total de ejecución del gasto contemplado en el presupuesto de un 93.8%, quedando por ejecutar solo un 18.4%.

En el reporte semanal de ejecución que presenta la Digepres en su portal web, el gasto se presenta en cinco renglones: Servicios Generales que contempla la administración general, relaciones internacionales, defensa, y justicia, tiene un presupuesto vigente de RD$262,799.0 millones y ejecutado RD$246,136.3 millones.

Servicios Económicos integrados por: asuntos económicos, comerciales y laborales; agropecuaria, caza, pesca y silvicultura; riego; energía y combustible; transporte; comunicaciones; banca y seguros; y otros servicios económicos, con una asignación de recursos en el presupuesto vigente de RD$277,691.7 millones y un gasto total a la fecha de RD$253,490.3 millones.

Un tercer renglón es Protección del Medio Ambiente, integrado por: protección del aire, agua y suelo;, protección de la biodiversidad; ordenación de desechos; y cambio climático, todo con un presupuesto vigente de RD$14,363.2 millones y RD$12,011.8 millones, ejecutado.

Otro renglón es Servicios Sociales que engloba vivienda, salud, actividades deportivas, educación, protección social, equidad de género se presenta un gasto presupuestado de RD$687,365.1 millones y un total desembolsado de RD$658,106.7 millones.

Deuda Pública

Por último se presenta el reglón de los Intereses de la Deuda, en el cual el Gobierno ha destinado RD$296,122.1 millones, lo que duplica el gasto en salud (RD$143,770.8 MM) y casi se iguala con lo destinado a educación este año (RD$301,919.2 MM).

El gasto de capital, casi al cierre del 2025, alcanza los RD$181,919.1 millones de RD$218,421.6 millones contemplado en el presupuesto vigente.

Equidad de género

La políticas públicas focalizadas en mujeres solo alcanzaron este 2025 una asignación presupuestaria de RD$998.4 millones y de estos, se han ejecutado RD$874.4 millones.

Ingresos

En lo que va de año, las cuentas del Gobierno han recibido como ingresos RD$1,199,787.4 millones, un 93.5% de lo presupuestado.

Asignaciones

Los montos presentados en la ejecución del gasto público se ciñen a las cantidades presupuestadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas, luego de análisis y debates, por el Congreso Nacional.

Para este 2026, el Gobierno manejará un presupuesto estatal con una reducción de entre el 0.1 y el 27 % en los fondos asignados en distintos renglones.