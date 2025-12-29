¿En qué consisten las nuevas normas de Edesur para servicio prepago?

La Empresa de Electricidad del Sur (Edesur) informó este lunes que implementará nuevas facilidades de servicio para la modalidad prepago.

Indicó que a partir del 1 de enero de 2026 incorporarán nuevos y más accesibles puntos de recarga que facilitarán la compra de energía de forma más rápida y fácil.

“Con esta medida, se incrementan a más de mil los puntos de recarga disponibles en seis demarcaciones de nuestra área de concesión, diseminados en lugares estratégicos para permitir al usuario reducir tiempos de desplazamientos”, explicó Edesur.

Los nuevos puntos de recarga estarán en farmacias, colmados, mini markets, supermercados, bodegas, librerías, bancas y otros espacios.