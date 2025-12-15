Precios de canasta básica continuarán en aumento para las fechas decembrinas

El grito desesperado de los consumidores ante el alza de los precios en los productos de primera necesidad se ha trasladado a los mercados claves de la capital.

"¡Por las nubes!, está carísimo", exclamó Bella con una mezcla de sorpresa y frustración al observar los precios de los vegetales en el Merca de Santo Domingo.

Contó que, como ama de casa y dueña de un pequeño negocio, siempre busca los productos más accesibles a su bolsillo y suele recurrir a comercios como el Merca por tener precios más baratos; no obstante, indicó que durante los últimos meses todo se ha elevado.

"Muy pero muy alto, una libra de ají yo la he llegado a comprar a RD$100 y antes era de RD$30 para abajo y cuando subía la libra de tomatito, lo más que subía era a 40 pesos y ahora está a 60 y 70 pesos", recordó, calificando la situación de exagerada.

Al ser consultados por el aumento de los principales productos de la canasta básica, algunos vendedores en el Merca dicen que se debe a las intensas lluvias de los últimos meses, el clima frío y la temporada decembrina.

Sin embargo, señalaron que no todos experimentan precios mayores a los esperados por la población, aunque no descartaron una creciente alza en estas fechas decembrinas.

Alimentos como el café y el aceite sí se han visto afectados; sin embargo, aclararon que el arroz se encuentra entre RD$34 y RD$40 desde hace varios meses, granos como la habichuela en RD$45 la libra, los guandules en RD$65 y la arveja en RD$40.

Para las carnes estimaron un aumento de alrededor de un 20 % en los últimos meses, donde el pollo que costaba RD$63 la libra se encuentra en RD$80 y el cerdo entre RD$115 y RD$120.

En el mercado Nuevo de la Duarte y Villas Agrícolas, los vendedores también se quejan de los altos costos en los productos de la canasta familiar, trayendo consigo un bajo flujo en los clientes y una amenaza hacia el espíritu navideño.

Expresiones como “Mira lo caro que está” y “¿Ese es el precio?” fueron de las más escuchadas por periodistas del Listín Diario al realizar un recorrido por estos comercios.

Banco Central

Según datos del Banco Central, a noviembre del 2025, los artículos básicos de la canasta familiar dominicana cerraron en RD$48,138.35.

Este número resulta preocupante si se toma en cuenta que a inicios de este año el monto estaba en RD$42,420 y que casi un 80% de los trabajadores formales que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) en el país ganan menos de RD$30,000 mensuales, sin mencionar la parte informal que no se registra en estas instituciones regulatorias.

En detalle, las cifras oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestran que los plátanos y otros productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, fueron de los más afectados por las intensas lluvias de octubre y la tormenta Melissa.