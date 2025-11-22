EmprendeLab 2025 premia con más de un millón de pesos a los ganadores del proyecto

Los cinco ganadores del proyecto EmprendeLab 2025 recibieron RD$1,125 mil como capital semilla para transformar e impulsar sus ideas de negocio que contribuyen al desarrollo económico del país.

La iniciativa, promovida por el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), premió las categorías de AgroTech, Comercio 4.0, Tecnoindustria, Software e Industrias Creativas por ser de los sectores que más innovación generan en el territorio nacional.

Fabricio Gómez Mazara, director de Promipyme, explicó que el galardón económico que recibieron los participantes es previsto por el sector privado e instituciones de organismos internacionales, haciendo posible resaltar y apoyar la importancia de la actividad emprendedora.

Aclaró además que la suma expresada será dividida entre los cinco ganadores y espera en versiones futuras aumentar el monto.

Con orgullo afirmó el significado de realizar esta segunda edición por la cantidad de talento nacional que hay en la espera de una oportunidad para cumplir sus sueños.

"En este país todos los días nos sorprendemos de la cantidad de gente talentosa joven que está esperando una oportunidad para mejorar sus condiciones y para que la gente conozca su talento", expresó con entusiasmo.

Ejemplo de ello es Gabriela Reyes, quien, junto con dos amigos más, creó un software de administración de condominios con inteligencia artificial conocido como Resix.

Gabriela explicó a periodistas de este medio que la idea surgió para brindar conceptos tecnológicos que brinden bienestar a los residentes de condominios a través de herramientas tecnológicas.

"Es como una asistente administrativa que todos tienen, que te ayuda a tener una mejor comunicación con el residente y el administrador", contó.

La aplicación, disponible para usuarios de iPhone y Android, además de su versión web, facilita la automatización de tareas como el cobro de cuotas, gestión de reporte de incidencias, mantenimiento, notificaciones y el estado financiero.

Gabriela Reyes, joven ganadora de EmprendeLab 2025 y creadora de Resix.Leonel Matos

Iniciando sus funciones en enero del 2025, Reyes sostuvo que hoy en día cuenta con más de dos mil beneficiarios y 30 condominios en la app.

Cuestionada sobre cómo se sentía al recibir el premio de EmprendeLab 2025, admitió sentirse agradecida y privilegiada por tener la oportunidad de dar a conocer su emprendimiento y llevarlo al siguiente nivel.

"Yo sentí que alguien cree en ti y, aunque en muchos lugares tú sientes que no han creído en ti, saber que alguien que está ahí y cree en ti es un privilegio", manifestó al describir el acompañamiento especial que sintió con su mentor otorgado por el proyecto.