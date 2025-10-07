Exministro de Hacienda: “El 80 % de deuda no se usa para pagar la vieja, sino para mantener gasto corriente del Gobierno"

El economista Daniel Toribio, exministro de Hacienda y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, afirmó que las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien aseguró que el 80 % de la deuda tomada por su gobierno se ha destinado a pagar deuda vieja, no se corresponden con los datos oficiales del propio Ministerio de Hacienda.

Toribio aseveró que entre 2020 y 2025 el Gobierno dominicano ha requerido en promedio RD$ 365 mil millones anuales en financiamiento total, lo que equivale a RD$ 2.2 billones en cinco años.

Asimismo, aseguró que de ese monto, las denominadas aplicaciones financieras, que son los recursos usados para amortizar o refinanciar deudas previas, representan apenas RD$564 mil millones, es decir, un 25.6 % del total.

“El otro 74 %, más de RD$ 1.6 billones, se ha utilizado para cubrir déficits fiscales, pagar subsidios y mantener el gasto corriente del Estado. No se ha destinado a obras de infraestructura ni a inversión productiva”, indicó Toribio.

En adición, el exministro de Hacienda precisó que una parte de esas amortizaciones es de deudas contraídas por esta administración, “por lo que debemos afirmar que más del 80 % del financiamiento no se dedica a pagar deudas de otras administraciones. La realidad es que el país sigue endeudándose para sostener su presupuesto diario, no para reducir su deuda ni para generar desarrollo sostenible”, dijo.