Canasta familiar en República Dominicana: ¿Más cara o más barata que en otros países de la región?

Se ha hablado mucho del desajuste entre la canasta básica familiar y el salario mínimo en el país. Casualidad, no es. La disparidad, con alto margen de diferencia, aún persiste porque el gobierno no ha logrado equilibrar el costo de la vida con la remuneración base de los empleados privados del sector no sectorizado.

Basta con una simple comparación para determinar que el sueldo mínimo no alcanza para completar la canasta básica, una realidad que quizá no mejore por el momento, incluso si el gobierno implementa un aumento salarial para los trabajadores privados.

“Que suban los salarios y bajen la comida”. Esa era la consigna que distintas organizaciones civiles vociferaban (y repetía una y otra vez) durante una protesta el martes en las afueras del Ministerio de Industria y Comercio. El costo de la canasta familiar promedio “es inalcanzable”, lamentaban los manifestantes.

El tema ha llegado en medio de un posible incremento al salario mínimo para el sector privado no sectorizado, cuyas discusiones están a cargo del órgano tripartito: gobierno, empresarios y sindicalistas, en el Comité Nacional de Salarios (CNS).

Hace 18 días que el presidente Luis Abinader adelantó la propuesta del Ejecutivo: un alza de no menos de un 20%. Y, días después, las centrales sindicales anunciaron la suya: un 30%. Mientras tanto, los empresarios aún afinan detalles para presentar su planteamiento. La reunión de seguimiento está convocada para el lunes 17.

A propósito de que el tema sobre el “alto costo de la vida” ha tomado protagonismo en la agenda pública, Listín Diario ha buscado el valor de la canasta familiar promedio de al menos nueve países de América Latina para compararlos con el de República Dominicana.

La relación se realizó utilizando el dólar como moneda estándar global. Para la comparación, este diario ha indagado en distintas fuentes de cada país, como el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala y Ecuador, y algunos artículos periodísticos. Es importante subrayar que las siguientes cifras constituyen a promedios o estimaciones y pueden variar debido a factores como la inflación, fluctuaciones en los tipos de cambio, y otros elementos:

1. Ecuador = USD$798,31

2. República Dominicana = USD$746.42

3. Venezuela = USD$531,57

4. Honduras = USD$489,69

5. Guatemala = USD$465

6. Argentina = USD$439,24

7. El Salvador = USD$278,80

8. Puerto Rico = USD$161

9. México = USD$118

10. Chile = USD$85

República Dominicana ha quedado en la segunda posición, como uno de los países con una de las canastas familiares más elevadas de la región. Los USD$746.42 (a la tasa de cambio actual) equivalen a RD$46,420. Ese ha sido el valor de la canasta familiar nacional, al cierre de enero, según el Banco Central dominicano.

El costo de la canasta ha incrementado RD$1,493 (3.32%), en comparación con enero de 2024, fecha que cerró en RD$44,927, de acuerdo con el Banco Central.

Si contrastamos el valor actual de la canasta familiar con el salario mínimo de las empresas grandes (RD$24,990), queda en evidencia que un empleado no puede cubrir todos los bienes y servicios que esta incluye. Es decir, que registraría un déficit de RD$21,430.

Y ni hablar si la comparación se hace con las empresas medianas, pequeñas o micro, cuyas remuneraciones son aún inferiores.

Por ejemplo, si la relación se hace tomando como referencia el salario mínimo de las empresas pequeñas (RD$15,351), el déficit sería de -RD$31,069. Eso tendría que buscar un trabajador para cubrir por completo la canasta familiar promedio.

La canasta familiar del país se divide en cinco quintiles según los ingresos de la población. Cada quintil representa el 20% de la población, de acuerdo con el Banco Central.

Quintil 1: el 20% de los hogares de menor nivel de gasto.

Quintil 2: del 20 al 40% de la población en términos de ingresos.

Quintil 3: del 40 al 60% de la población en términos de ingresos.

Quintil 4: del 60 al 80% de la población en términos de ingresos.

Quintil 5: el 20% de la población con los ingresos más altos.

Por ejemplo, en enero, el quintil 1 cerró con RD$27,828; el quintil 2 con RD$36,163; el quintil 3 con RDR$42,660; el quintil 4 con RD$49,466; y el quintil 5 con RDR$75,490, según el Banco Central. Al comparar el salario mínimo actual de las grandes empresas del sector no sectorizado con el costo de cada quintil de la canasta familiar, se evidencia que ningún empleado podría cubrir ni siquiera el primer quintil.

Después de que el presidente Luis Abinader despertara el tema del salario mínimo, los sindicalistas han reiterado lo que querrían lograr en la mesa tripartita: nivelar el sueldo base con el costo de vida. Ese objetivo, sin embargo, no se alcanzaría con su propuesta de un incremento del 30%.