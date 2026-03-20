Subastan por más de 3,000 dólares jacket que utilizó el equipo dominicano en el Clásico Mundial

¿Una prenda de vestir vale por quien la haya utilizado? Sí, y esto se ve a menudo. Ahora le toca al jacket utilizado por los jugadores dominicanos durante algunas de sus celebraciones en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La vestimenta pasó del terreno de juego a estar en una subasta creada por las Grandes Ligas.

Actualmente, existen un total de 63 ofertas, el monto más alto fue de USD$3,560 y se puede participar en la puja durante los próximos cuatro días.

La indumentaria era usada por los integrantes de la Selección de Béisbol de República Dominicana después de conectar un jonrón, festejo que fue llevado a cabo un total de 15 veces por los caribeños.

Para realizar la celebración la idea era simple: colocarse el jacket, emular la acción de tirarse una foto (selfie) grupal y luego ingresar al dogout con la vestimenta para saludar a los diferentes compañeros que se encontraban en el lugar.

El vestuario cargaba un valor importante para los quisqueyanos, debido a que en la parte trasera se encuentran escritos los apodos de varios jugadores que integraron el equipo nacional.

Otro de los detalles que posee el atuendo son los colores de la bandera quisqueyana (azul, rojo y blanco), el logo del Clásico Mundial de Béisbol y un mapa de República Dominicana que tiene escrito la palabra ¡Plakata!

El creador del llamativo jacket fue Troy Timney, un hombre norteamericano que se desempeñó como ayudante del clubhouse del equipo dominicano durante la justa mundialista.