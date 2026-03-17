¿Qué sigue para los jugadores dominicanos que estuvieron en el Clásico Mundial 2026?

La participación de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 culminó el pasado domingo. Con eso, el sueño de ser campeón por segunda vez en la historia se esfumó para los quisqueyanos.

Sin embargo, los lamentos y las desilusiones deben echarse a un lado por parte de los jugadores, debido a que tienen que reportarse con sus organizaciones para afrontar la temporada 2026.

Estados Unidos, México y Japón son los diferentes destinos para aquellos que se colocaron el uniforme azul, rojo y blanco las primeras dos semanas de marzo.

Dos jugadores irán a tierras aztecas, uno de esos es Erik González, que disputará la campaña 2026 con los Leones de Yucatán en la Liga Mexicana de Béisbol. El otro es el jardinero Junior Lake, que pertenece a los Toros de Tijuana desde 2018.

Por su parte, Albert Abreu, eje importante del relevo caribeño, tiene trabajo con los Dragones de Chunichi en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

Los otros 27 tienen acuerdos con novenas ligamayoristas.

Por ahora, Brayan Bello (Medias Rojas de Boston), Junior Caminero (Tampa Bay Rays), Agustín Ramírez (Miami Marlins) y Oneil Cruz (Piratas de Pittsburgh) se han presentado con sus equipos para afrontar el venidero calendario.

Incluso, Ramírez y Cruz ocupan un puesto en las alineaciones de sus respectivas escuadras para los partidos de entrenamientos primaverales del día de hoy que arrancan después de la 1:00 de la tarde.

La presencia de Juan Soto (Mets de Nueva York); Fernando Tatis Jr. y Manny Machado (Padres de San Diego); Geraldo Perdomo, Ketel Marte y Carlos Santana (Arizona Diamondbacks); Julio Rodríguez (Marineros de Seattle); Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto); Amed Rosario y Austin Wells (Yankees de Nueva York) lo harán en las próximas horas o días, todo dependerá del plan de los conjuntos con ellos.

Situación similar ocurre con los lanzadores Cristopher Sánchez (Filis de Filadelfia); Luis Severino y Elvis Alvarado (Atléticos); Sandy Alcántara (Miami Marlins); Carlos Estévez (Reales de Kansas City); Dennis Santana y Gregory Soto (Piratas de Pittsburgh); Abner Uribe (Cerveceros de Milwaukee); Seranthony Domínguez (Medias Blancas de Chicago); Wandy Peralta (Padres de San Diego); Camilo Doval (Gigantes de San Francisco); Juan Mejía (Colorado Rockies) y Huascar Brazobán (Mets de Nueva York).