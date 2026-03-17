Omar López: Venezuela hará todo lo posible para ganar su primer Clásico Mundial

Venezuela venció al equipo de béisbol de Italia, poniéndose así a un paso de alcanzar su meta: levantar por primera vez el trofeo de campeón del Clásico Mundial.

Se medirá este martes, a la 8:00 p. m., ante la Selección de Béisbol de los Estados Unidos, en un partido en el que Venezuela hará "todo lo posible" para ganarlo.

Así lo expresó el mánager del combinado venezolano, Omar López, quien, al hablar con reporteros, destacó la participación que ha tenido su equipo en esta edición del torneo y el seguimiento que se le ha dado desde su país.

"Toda Venezuela estuvo despierta esta noche, paralizada viendo este juego (contra Italia)", afirmó.

Asimismo, aseguró que este tipo de participación en el Clásico Mundial de Béisbol era parte de su ambición.

"Es lo que siempre soñé. ¿Cómo podía yo hacer para poner mi granito de arena y darle felicidad al país?", indicó.

De igual manera destacó el trabajo de todos los que han aportado en la selección de Venezuela, reiterando que estar en este escenario, una final del Clásico, era un sueño suyo que se lo contaba a todos los involucrados en el equipo.

sobre las críticas

López también se refirió a las críticas que ha recibido durante su carrera, afirmando que actualmente le resta importancia a esos comentarios, algo que ha tenido que aprender al pasar los años.

"Yo no controlo eso (las críticas), eso no me va a afectar, eso lo he aprendido con el tiempo", aseveró.

Aseguró además que quien te critica hoy, si ganas, mañana esas críticas se transformarán en aplausos y alegría.

Sin embargo, eso no significa que no acepta las críticas, afirmando que ha aprendido de ellas y de sus errores en el pasado.

Similarmente, aseguró que a nadie le dolerá una derrota de Venezuela más que a él.