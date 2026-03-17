El bullpen de RD fue extremadamente bueno en el Clásico Mundial

Aunque el final no fue el esperado, República Dominicana dejó muchos momentos brillantes en el Clásico Mundial de Béisbol.

Mucho se habló de la ofensiva quisqueyana, y no es para menos, pues impuso un nuevo récord de jonrones para un país en una sola edición al conectar 15 cuadrangulares, superando los 14 que había pegado México en 2009.

Además, los dominicanos lideraron el torneo en carreras anotadas y fue el único país que ganó más de un juego vía el nocaut.

Sin embargo, no todo fue poder con el bate.

El pitcheo, y en especial el relevo, también fue uno de los grandes puntos fuertes del conjunto dirigido por Albert Pujols.

En total, los relevistas dominicanos trabajaron 28 entradas y dos tercios, en las que permitieron apenas dos carreras limpias, una cifra que refleja el dominio que mostraron durante todo el torneo.

Lamentable para el equipo criollo, una de esas carreras llegó en el momento más doloroso: en la semifinal, cuando Roman Anthony conectó un jonrón ante Gregory Soto que terminó marcando la eliminación dominicana.

La otra carrera permitida por el relevo llegó en el cuarto partido de la fase preliminar. En ese encuentro, Abner Uribe llenó las bases en el noveno episodio sin outs contra Venezuela, y fue relevado por Elvis Alvarado. Acto seguido, Luis Arraez conectó un elevado de sacrificio que produjo una carrera. Tras ese momento, el bullpen dominicano volvió a imponer su dominio.

A lo largo del torneo, varios brazos destacaron desde el relevo.

Huascar Brazobán, Seranthony Domínguez y Albert Abreu encabezaron el grupo con cuatro entradas de trabajo cada uno, manteniendo a raya a las ofensivas rivales.

También aportaron solidez Juan Mejía y Camilo Doval, quienes lanzaron tres episodios cada uno sin permitir daño.

El grupo lo completaron Dennis Santana y Wandy Peralta con dos entradas cada uno.

Soto y Uribe lanzaron dos innings cada uno de una vuelta limpia.

Alvarado lanzó una entrada y dos tercios, y Carlos Estévez, el líder en salvados de la Liga Americana con 42 en 2025, solo tuvo una entrada de trabajo. Esos dos lanzadores no permitieron carreras.