República Dominicana lidera la mayoría de los departamentos ofensivos

La República Dominicana encabezó la mayoría de los renglones ofensivos en la primera fase del Clásico Mundial de Béisbol, la cual culminó el miércoles y que en lo adelante da paso a los partidos de cuartos de finales.

Los dominicanos, haciendo honor a una soberbia ofensiva, fueron primeros en la primera etapa en promedio de bateo con .313 (128-40), jonrones con 13, anotadas 41, remolcadas 40, boletos recibidos 33, OBP 458, OPS 1,130, porcentaje de sluggins 672.

Sus 13 bambinazos se ubican a solo uno del récord de México, nación que disparó 14 en el evento del 2009.

Y con el poderío mostrado por los dominicanos, las posibilidades son bien amplia para establecer nueva marca en caso de continuar su invicto. Hasta el momento ocho peloteros diferentes quisqueyanos han volado las verjas, con Fernando Tatis Jr, Oneil Cruz, Vladimir Guerrero Jr, Juan Soto repartiéndose de a dos cada uno.

Dominicana y Japón, .301 son los dos únicos conjuntos con promedio por encima de la marca aristocrática. También los nipones son segundo en anotadas con 35 y en sluggins solo Italia registra uno por encima de .600, en su caso .642.

En el OPB a los 458 de Dominicana se une Japón con 442 y Estados Unidos .430 como los que registran por encima de 400.

el pitcheo

Los monticulistas han tenido un desempeño magistral, Dominicana es cuarto en efectividad con 2.38, solo detrás de Puerto Rico, 1.22, Canadá 1.50 y Japón 2.12.

El picheo apenas ha aceptado dos jonrones y en ese aspecto van detrás de Puerto Rico y Canadá, cuyos lanzadores se van inmaculado, mientras que Cuba ha aceptado 1.

Mientras en la ofensiva los dominicanos batean para .313, lo contrario apenas lo hacen para un pírrico .187.

Así de impresionante transita hasta el momento República Dominicana en los renglones ofensivos y de pitcheo.