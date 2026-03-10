Randy Arozarena arremete contra su compañero Cal Raleigh por negarle un saludo

Una vez más, Randy Arozarena se ve envuelto en una situación incómoda luego de que un receptor rival rechazara su intento de saludo antes de un turno al bate, algo que ya había ocurrido en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

En el 2023 ocurrió con el receptor Will Smith. Esta vez, el momento se produjo también contra Estados Unidos, cuando Arozarena se acercó al plato para su primer turno y extendió la mano al receptor estadounidense Cal Raleigh. Sin embargo, el catcher no respondió al gesto, dejando al bateador con la mano extendida en medio del terreno, lo mismo que había hecho Smith en el torneo pasado.

La escena llamó aún más la atención debido a que ambos peloteros comparten clubhouse en las Grandes Ligas con los Marineros de Seattle.

El momento rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchos aficionados interpretaron el gesto como una muestra de la rivalidad entre ambos países, o algo personal de los jugadores de Estados Unidos contra el cubano nacionalizado mexicano.

Luego del partido, Arozarena no ocultó su molestia.

“Me hubiese gustado que sea respetuoso como su padre, pues lo vi hace varios días y es una persona (el papá de Raleigh) con muchos valores”, dijo Arozarena.

El jardinero después dijo varias malas palabras en distintos acentos y dichos populares de México y Cuba.

El encuentro terminó con victoria de Estados Unidos sobre México por marcador de 5-3.